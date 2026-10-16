Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 8 + 16 = 10

Testele de inteligență sunt o modalitate distractivă de a-ți pune mintea la încercare și de a-ți verifica atenția la detalii. De această dată, îți propunem o provocare matematică în care trebuie să găsești soluția fără să faci calcule complicate. Tot ce ai de făcut este să privești cu atenție ecuația formată din bețe de chibrit și să descoperi cum o poți transforma pentru a fi corect.

La prima vedere, exercițiul pare imposibil de rezolvat. Ecuația inițială este 8 + 16 = 10, însă rezultatul obținut nu este corect din punct de vedere matematic. Regulile sunt simple: ai voie să muți un singur băț de chibrit, fără să elimini alte bețe sau să adaugi unele noi. Crezi că poți găsi soluția din prima încercare?

Tu poți să rezolvi ecuația în câteva secunde?

Înainte să citești răspunsul, acordă-ți câteva momente pentru a analiza fiecare cifră. Uneori, secretul unor astfel de provocări nu constă în efectuarea unor operații dificile, ci în capacitatea de a privi lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Un singur detaliu poate schimba întreaga ecuație.

Dacă nu ai reușit să găsești răspunsul, iată cum poți rezolva provocarea. Trebuie să transformi cifra 8 în cifra 6, mutând unul dintre bețele care o formează, iar bățul respectiv trebuie așezat în fața cifrei 6 pentru a obține semnul minus.

Astfel, ecuația inițială se transformă în -6 + 16 = 10. Dacă efectuezi calculul, vei observa că egalitatea este corectă: atunci când aduni numărul negativ -6 cu 16, rezultatul este 10.

Astfel de teste sunt utile pentru antrenarea gândirii logice, dezvoltarea atenției și îmbunătățirea capacității de concentrare. Rezolvarea regulată a unor provocări de acest fel te poate ajuta să privești problemele din perspective diferite și să găsești soluții creative. În plus, sunt o modalitate distractivă de a-ți petrece timpul liber.

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