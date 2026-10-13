Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 8-5=5 într-o egalitate corectă

Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 8-5=5 într-o egalitate corectă
Test IQ
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ interesant.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest tip îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică și spontaneitatea. Rezolvând frecvent astfel de teste, pe termen lung pot apărea beneficii incredibile asupra creierului.

Test IQ cu chibrituri

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test IQ simplu. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să rezolvi exercițiul în cel mai scurt timp posibil. În imaginea dată vei observa un exercițiu matematic pe care trebuie să îl transformi într-o egalitate corectă.

Mintea ta va fi pusă la încercare, la fel și abilitatea vizuală și gândirea critică. Totodată, deși pare ușor, un moment de deconcentrare își va îngreuna munca, așadar atenția este primordială. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

Rezolvarea testului 8 – 5 = 5

Dacă ai reușit să transformi exercițiul matematic într-o egalitate corectă din prima, aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Pentru a obține egalitatea corectă, trebuia mutat un băț de chibrit din a doua cifră 5. Astfel, egalitatea 8-5=5 devine 8-5=3.

Test IQ

Test IQ

Pe de altă parte, dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: TEST IQ | Găsiți 4 diferențe între dormitorul din dreapta și cel din stânga. Geniile reușesc în 30 de secunde

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