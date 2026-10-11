Test de inteligență | 18-3=1 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Testele de inteligență cu bețe de chibrit sunt o modalitate distractivă de a-ți verifica atenția la detalii. Deși la prima vedere par simple, astfel de provocări te obligă să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită și să găsești soluții la care poate nu te-ai gândit inițial.

De această dată, provocarea este următoarea: 18 – 3 = 1. Ecuația este greșită din punct de vedere matematic, însă poate fi corectată prin mutarea unui singur băț de chibrit. Ai la dispoziție o singură mișcare, așa că trebuie să analizezi cu atenție cifrele și să descoperi ce modificare poți face pentru a obține rezultatul corect.

Tu poți să rezolvi ecuația matematică?

Nu te grăbi să dai un răspuns! Privește cu atenție cifra 8 și gândește-te cum ai putea transforma întreaga ecuație fără să schimbi mai multe bețe. Uneori, soluția este mult mai simplă decât pare la început, dar ai nevoie de puțină răbdare și de spirit de observație pentru a o identifica.

Care este rezolvarea? Trebuie să iei un băț din cifra 8 și să îl muți la finalul rezultatului, astfel încât ecuația să devină 10 – 3 = 7. În acest fel, cifra 8 se transformă în 0, iar cifra 1 din rezultat devine 7 prin adăugarea bățului mutat.

Dacă ai găsit soluția fără ajutor, înseamnă că ai fost atent la detalii și ai reușit să privești problema dintr-un unghi diferit. Exercițiile sunt ideale pentru a-ți antrena gândirea logică și pentru a face o pauză distractivă în timpul zilei.

Astfel de provocări sunt potrivite pentru persoanele de toate vârstele, deoarece îmbină distracția cu antrenarea gândirii logice. Rezolvarea unui test cu bețe de chibrit nu ține doar de cunoștințele matematice, ci și de capacitatea de a observa detalii și de a găsi alternative atunci când ceva pare imposibil.

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