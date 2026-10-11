Test de inteligență | 18-3=1 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Test de inteligență | 18-3=1 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit
Tu poți să găsești soluția corectă?
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Testele de inteligență cu bețe de chibrit sunt o modalitate distractivă de a-ți verifica atenția la detalii. Deși la prima vedere par simple, astfel de provocări te obligă să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită și să găsești soluții la care poate nu te-ai gândit inițial.

De această dată, provocarea este următoarea: 18 – 3 = 1. Ecuația este greșită din punct de vedere matematic, însă poate fi corectată prin mutarea unui singur băț de chibrit. Ai la dispoziție o singură mișcare, așa că trebuie să analizezi cu atenție cifrele și să descoperi ce modificare poți face pentru a obține rezultatul corect.

Tu poți să rezolvi ecuația matematică?

Nu te grăbi să dai un răspuns! Privește cu atenție cifra 8 și gândește-te cum ai putea transforma întreaga ecuație fără să schimbi mai multe bețe. Uneori, soluția este mult mai simplă decât pare la început, dar ai nevoie de puțină răbdare și de spirit de observație pentru a o identifica.

Care este rezolvarea? Trebuie să iei un băț din cifra 8 și să îl muți la finalul rezultatului, astfel încât ecuația să devină 10 – 3 = 7. În acest fel, cifra 8 se transformă în 0, iar cifra 1 din rezultat devine 7 prin adăugarea bățului mutat.

Dacă ai găsit soluția fără ajutor, înseamnă că ai fost atent la detalii și ai reușit să privești problema dintr-un unghi diferit. Exercițiile sunt ideale pentru a-ți antrena gândirea logică și pentru a face o pauză distractivă în timpul zilei.

Astfel de provocări sunt potrivite pentru persoanele de toate vârstele, deoarece îmbină distracția cu antrenarea gândirii logice. Rezolvarea unui test cu bețe de chibrit nu ține doar de cunoștințele matematice, ci și de capacitatea de a observa detalii și de a găsi alternative atunci când ceva pare imposibil.

CITEȘTE ȘI: TEST IQ | Găsiți toate cele 3 diferențe în maximum 31 de secunde!

Test de logică | În maximum 51 de secunde, găsiți 3 diferențe între acești doi băieți din imagine

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Iluzie optică virală | 99 dintre 100 de oameni văd o broască țestoasă în această imagine. Doar geniile văd altceva
Iluzie optică virală | 99 dintre 100 de oameni văd o broască țestoasă în această imagine. Doar geniile văd altceva
Test de logică | În maximum 51 de secunde, găsiți 3 diferențe între acești doi băieți din imagine
Test de logică | În maximum 51 de secunde, găsiți 3 diferențe între acești doi băieți din imagine
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Câți câini apar în această imagine?
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Câți câini apar în această imagine?
Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 8 + 9 = 10 într-o egalitate corectă
Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 8 + 9 = 10 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | 1-1=8 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit
Test de inteligență | 1-1=8 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
Gandul.ro
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport.ro
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Leguma IEFTINĂ și gustoasă pe care italienii o transformă în paste, clătite și prăjeli. Beneficiile pentru sănătate
Mediafax
Leguma IEFTINĂ și gustoasă pe care italienii o transformă în paste, clătite și prăjeli. Beneficiile pentru sănătate
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Click.ro
Ce a vrut să facă Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Digi24
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
Gandul.ro
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.