Test de logică | În maximum 51 de secunde, găsiți 3 diferențe între acești doi băieți din imagine

Test de logică | În maximum 51 de secunde, găsiți 3 diferențe între acești doi băieți din imagine
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Este joi și este timpul pentru un exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faceți este să priviți atent cele două imagini și să găsiți 3 diferențe între cei doi băieți din imagine. Aveți la dispoziție maximum 51 de secunde. Doar geniile reușesc să găsească toate diferențele într-un timp scurt.

Testele de logică sau jocurile de diferențe îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Găsiți 3 diferențe între acești doi băieți din imagine

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit. Iar pentru a o face, trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple: cele două imagini prezentate, deși la prima vedere par identice, există între ele totuși trei diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent și să îți dai seama care sunt acestea. Statisticile arată că numai geniile pot descoperi toate diferențele într-un timp relativ scurt.

Cei care au reușit deja să identifice toate cele trei diferențe sunt felicitați și aplaudați. Iar pentru cei care încă nu au reușit să le găsească o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că două dintre diferențe se găsesc în partea centrală a imaginii, la nivelul băiatului și la nivelul bolului cu mâncare.

Dacă nici până acum nu ați găsit cele trei diferențe, o să deslușim misterul și o să indicăm exact locul în care acestea apar. Mai exact, prima diferență este sesizabilă la nivelul mâinii băiatului. Cea de-a doua se regăsește la nivelul umbrei pe care o face bolul cu mâncare. Iar a treia diferență este sesizabilă la nivelul aragazului. Toate cele trei diferențe sunt evidențiate în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

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