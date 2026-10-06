Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 8 + 9 = 10 într-o egalitate corectă

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Ai la dispoziție 10 secunde pentru a muta un singut băț de chibrit, astfel încât să corectezi rezultatul ecuației 8 + 9 = 10. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite. Provocarea de astăzi este să corectezi ecuația 8 + 9 = 10 într-o egalitate corectă. Atenție! Ai voie să muți un singur băț de chibrit.

Test IQ: corectează ecuația 8 + 9 = 10 într-o egalitate corectă

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a își crește nivelul de IQ. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Deci, ai găsit răspunsul la această ghicitoare? Felicitări dacă ai găsit mișcarea corectă! Dacă l-ai găsit în limita de timp, înseamnă că IQ-ul tău este peste 130. Dar nu-ți face griji dacă nu ai găsit răspunsul. Chiar și cei mai buni experți în ghicitori pot rămâne blocați din cauza presiunii impuse de limita de timp.

REZOLVARE: Pentru a corecta egalitatea trebuie să muți un singur băț de chibrit vertical de la cifra 8 – astfel încât să devină 9 – și să îl muți la cifra 0 – astfel încât să devină 18. Prin urmare, ecuația corectă devine 9 + 9 = 18.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

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