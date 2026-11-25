Scandalul dintre Bianca Ghiurcă și Nattasha Black continuă să stârnească reacții în mediul online. Prințul Marco a intervenit în controversă și spune că ispita Frankie ar fi la originea conflictului.

Deși au avut o relație foarte apropiată în emisiune, Bianca Ghiurcă și Nattasha Black s-au îndreptat una împotriva celeilalte după încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii, iar în ultimele zile au apărut în mediul online mai multe fragmente din conversații purtate pe un grup de WhatsApp.

În mesajele respective, soția Prințului Marco ar fi făcut mai multe remarci jignitoare la adresa partenerei lui Lorenzo, inclusiv cu privire la situația financiară a acesteia.

Prințul Marco a intervenit în scandal și spune că grupul de WhatsApp ar fi fost creat chiar de Frankie.

Prințul Marco o acuză pe Frankie că ar fi provocat conflicte

Prințul spune că Frankie ar fi vorbit în termeni negativi despre mai multe dintre participantele la emisiune și că ar fi încercat în repetate rânduri să provoace conflicte.

„Grupul este creat de Frankie, acel scris cu verde este Frankie Wilde (Cristina Belu), cea care a scos poze cu toate fetele și a vorbit rău despre oricune și a căutat mereu certuri pentru că viața ei este falimentată!”, a scris Prințul Marco.

El a mai spus că are și conversația integrală de pe grupul de WhatsApp, chiar dacă el și alte persoane ar fi fost eliminate între timp din grup.

„Nu vă lăsați manipulați de acest fenomen. Conversația totală este și la noi, poate credea că dacă ne scoate de pe grup va rămâne numai la ea”, a mai scris soțul Biancăi Ghiurcă.

Cum a reacționat Nattasha Black după apariția conversațiilor

În timpul emisiunii, Nattasha a fost una dintre persoanele care i-au fost alături Biancăi în momentele dificile. După ce a urmărit imaginile cu Marco și Gabriella la ceremoniile focului, concurenta a izbucnit în lacrimi de mai multe ori, iar partenera lui Lorenzo a încercat să o consoleze și să îi ofere sprijin.

După apariția mesajelor în care Bianca a vorbit disprețuitor despre situația sa materială, Nattasha a transmis că nu a participat la Insula Iubirii pentru a-și etala bunurile și că nu este afectată de comentariile făcute la adresa sa.

„Banii nu te fac OM! Iar haina nu te face «Domn»!”, a transmis partenera lui Lorenzo pe rețelele de socializare.

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