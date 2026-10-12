TEST IQ | Găsiți 4 diferențe între dormitorul din dreapta și cel din stânga. Geniile reușesc în 30 de secunde

Dragă citiorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test care să-ţi pună la încercare atenția şi spiritul de observație. La prima vedere, imaginile par identice, însă aparențele sunt înșelătoare.

Între cele două fotografii se ascund nu mai puțin de patru diferențe bine camuflate, iar misiunea ta este să le descopere pe toate în 30 de secunde

Găsiți 4 diferențe între dormitorul din dreapta și cel din stânga

Provocarea lansată de această iluzie optică este simplă doar în teorie: trebuie să identifici toate cele cinci diferențe dintre cele două imagini. În practică, însă, mulți se împotmolesc după ce găsesc doar două modificări și sunt nevoiți să reanalizeze fiecare colț al fotografiilor pentru a descoperi restul indiciilor ascunse.

Geniile reușesc în 30 de secunde

Cei care reușesc să observe rapid toate diferențele se pot lăuda cu o atenție excelentă și o capacitate foarte bună de analiză vizuală. Dacă nu ai găsit toate cele cinci elemente modificate din prima încercare, nu este niciun motiv de îngrijorare. Astfel de teste devin mai ușoare odată cu exercițiul, iar spiritul de observație se dezvoltă constant prin practică.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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