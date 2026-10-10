Iluzie optică virală | 99 dintre 100 de oameni văd o broască țestoasă în această imagine. Doar geniile văd altceva

Iluzie optică virală | 99 dintre 100 de oameni văd o broască țestoasă în această imagine. Doar geniile văd altceva
Tu ce vezi în imaginea cu broasca țestoasă?
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CANCAN.RO a pregătit un nou test de inteligență și atenție, menit să vă provoace spiritul de observație și să vă pună la încercare capacitatea de a identifica detalii ascunse. La prima vedere, imaginea pare să înfățișeze doar o broască țestoasă înconjurată de frunze și plante. Totuși, desenul ascunde mai multe elemente surprinzătoare, pe care nu toată lumea reușește să le observe din prima. 

Iluzia optică a fost realizată astfel încât anumite forme din natură să creeze impresia unor chipuri umane. Carapacea țestoasei, contururile frunzelor și jocurile de umbre ascund detalii care devin vizibile doar dacă analizați cu atenție fiecare porțiune a desenului.

Acest fenomen apare în momentul în care creierul identifică forme familiare în obiecte sau modele aparent obișnuite. De aceea, putem avea impresia că vedem chipuri în nori, în scoarța copacilor sau în diferite obiecte din jurul nostru.

Ce se ascunde în imaginea cu broasca țestoasă?

În cazul acestui test vizual, provocarea este să treceți dincolo de imaginea evidentă a broaștei țestoase și să identificați fețele ascunse în decor. Unele sunt conturate de frunze, în timp ce altele sunt integrate în modelele carapacei sau în formele vegetației din apropiere.

Aveți la dispoziție doar 13 secunde pentru a descoperi cât mai multe dintre aceste detalii. Priviți atent, urmăriți contururile și nu vă concentrați exclusiv asupra animalului din centrul imaginii. Uneori, cele mai importante indicii sunt chiar în fața ochilor, dar trec neobservate la prima vedere.

Ați reușit să găsiți toate chipurile ascunse? Dacă ați descoperit detaliile înainte să expire timpul, înseamnă că ați trecut cu succes provocarea. Dacă nu ați reușit, nu vă descurajați! Astfel de exerciții vă oferă ocazia să vă antrenați atenția și să priviți imaginile din perspective diferite.

Priviți din nou desenul și verificați dacă ați observat toate fețele ascunse. Unele dintre ele pot fi mai greu de identificat decât par la început!

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