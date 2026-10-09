Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 2 + 7 = 6

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 2 + 7 = 6
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O provocare de logică le pune la încercare atenția și ingeniozitatea celor care cred că pot găsi rapid soluția unei probleme aparent simple. Ecuația 2 + 7 = 6 este greșită, însă lucrurile se pot schimba printr-o singură mutare. Tot ce trebuie să faci este să identifici chibritul potrivit și să descoperi cum poți transforma rezultatul într-unul corect. Crezi că reușești să rezolvi testul fără să te uiți la răspuns?

Testele de inteligență bazate pe bețe de chibrit au devenit o modalitate populară de a pune mintea la contribuție și de a verifica rapid capacitatea de concentrare. Deși la prima vedere par exerciții elementare de matematică, acestea pot ascunde soluții care necesită mai mult decât simple calcule. Uneori, un singur detaliu poate face diferența dintre o ecuație greșită și una perfect validă.

Rezolvă ecuația matematică

Provocarea de astăzi pornește de la o operație matematică pe care oricine o poate recunoaște: 2 + 7 = 6. Problema este că rezultatul nu este corect, iar misiunea ta este să repari ecuația fără să adaugi alte bețe și fără să elimini vreunul definitiv.

Regula este cât se poate de clară: ai voie să muți un singur chibrit din poziția în care se află deja. Acesta trebuie așezat într-un alt loc, astfel încât cifrele sau semnele matematice să se modifice, iar egalitatea să devină corectă.

Poate părea simplu, însă tocmai restricția impusă face ca exercițiul să fie mai dificil decât pare. Dacă te grăbești să găsești răspunsul, este posibil să treci cu vederea o variantă evidentă. În schimb, dacă analizezi cu atenție fiecare cifră și fiecare semn, ai șanse mai mari să identifici mutarea care rezolvă problema.

Pentru a rezolva testul, încearcă să nu privești ecuația doar ca pe o operație matematică obișnuită. Gândește-te la modul în care sunt construite cifrele din chibrituri și la felul în care aspectul lor se poate schimba atunci când muți un singur element.

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