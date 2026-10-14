Test de inteligență | În maximum 63 de secunde, identificați 3 diferențe între aceste două imagini!

Test de inteligență | În maximum 63 de secunde, identificați 3 diferențe între aceste două imagini!
Test de inteligență | În maximum 63 de secunde, identificați 3 diferențe între aceste două imagini!
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Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant. 

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online.

Pe lângă rolul pe care le au, testele de acest tip îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică și spontaneitatea. În plus, rezolvarea frecventă a acestora poate avea beneficii incredibile asupra creierului pe termen lung.

Test de inteligență | În maximum 63 de secunde, identificați 3 diferențe între aceste două imagini!

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test de inteligență simplu. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să rezolvi testul în maximum 63 de secunde. Cele două imagini par identice, dar nu sunt.

Astfel, trebuie să identifici cele trei diferențe. Exercițiul îți va pune mintea la încercare, la fel și gândirea critică și spontaneitatea. Deși pare ușor, un moment de deconcentrare îți va îngreuna munca. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești cele trei diferențe din prima: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO le va oferi soluția. Așadar, prima deosebire identificată este la raftul cu medicamente și asta pentru că în dreapta, partea de sus este mai subțire decât în imaginea din stânga.

A doua diferență se observă la ac, care în imaginea din dreapta este mai mic decât în cea din stânga. Ultima, dar nu cea din urmă diferență se poate observa la coada cățelușului.

Test de inteligență | În maximum 63 de secunde, identificați 3 diferențe între aceste două imagini!

Test de inteligență | În maximum 63 de secunde, identificați 3 diferențe între aceste două imagini!

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 8-5=5 într-o egalitate corectă

TEST IQ | Găsiți 4 diferențe între dormitorul din dreapta și cel din stânga. Geniile reușesc în 30 de secunde

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