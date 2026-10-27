Cum se împarte Laura Cosoi între carieră și familie. A găsit echilibrul: ”Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc”

Laura Cosoi a revenit la proiectele profesionale la scurt timp după nașterea celei de-a cincea fiice, Nina. Actrița spune că încearcă să găsească un echilibru între carieră și viața de familie, fără să își impună un ritm care să o epuizeze. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit despre organizare, alegerile pe care le face atunci când primește propuneri de proiecte și modul în care reușește să își păstreze timp și pentru sine.

După ce a devenit mamă pentru a cincea oară, Laura Cosoi și-a reluat deja activitatea profesională. Actrița spune că revenirea în fața camerelor și pe scenă vine cu provocări suplimentare, însă încearcă să îmbine responsabilitățile de acasă cu cele din carieră, fără să piardă din vedere nevoile familiei și propriul echilibru.

Laura Cosoi a revenit deja la filmări

Laura Cosoi a mărturisit că și-a reluat deja activitatea pe platourile de filmare, iar din toamnă va reveni și pe scena teatrului. Vedeta recunoaște că întoarcerea la muncă presupune o bună organizare, mai ales în contextul în care Nina este încă foarte mică, iar celelalte fiice au nevoie în continuare de atenția ei.

„M-am întors deja la filmări, iar din octombrie revin și pe scena teatrului. Îmi face bine să mă întâlnesc din nou cu partea aceasta a vieții mele, cu oamenii alături de care lucrez și cu emoția profesiei. În același timp, țin cont de etapa în care suntem. Nina este încă foarte mică, alăptez, iar celelalte fete au și ele nevoie de mine. Revenirea cere organizare și sprijin, iar ritmul trebuie ajustat din mers. Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc și îmi doresc să păstrez această bucurie, fără să transform întoarcerea la muncă într-o probă de rezistență.”

Cum alege proiectele și ce loc ocupă familia în programul său

Pe lângă activitatea din televiziune, teatru și mediul online, Laura Cosoi este implicată și în proiecte dedicate familiei și comunității. Actrița spune că analizează cu atenție fiecare propunere înainte de a o accepta și că nu își mai dorește să fie disponibilă pentru toate oportunitățile în același timp.

„Vacanță de vedetă, teatrul și proiectele din online sunt părți importante din viața mea profesională. Alături de ele, îmi este foarte aproape de suflet activitatea Asociației „Eu te iubesc, dar și comunitatea din grupul „Eu te-am făcut, eu te iubesc. Relația dintre părinți și copii mă preocupă profund, atât prin ceea ce trăiesc acasă, cât și prin poveștile și întrebările care ajung la mine. Pentru toate acestea este nevoie să aleg atent și să fiu realistă cu timpul meu. Mă uit la ce presupune fiecare proiect, cât timp trebuie să fiu plecată și cum ne putem organiza în familie. Îmi doresc să fac lucrurile bine, iar asta înseamnă uneori să accept un proiect, alteori să îl amân sau să spun că, în acest moment, nu pot. Învăț să fac aceste alegeri fără să simt că trebuie să fiu disponibilă pentru tot, în același timp.”, a declarat Laura Cosoi pentru Viva.

Vedeta a vorbit și despre presiunea care poate exista asupra imaginii publice, mai ales după naștere. Laura Cosoi susține că preferă să își acorde timp pentru recuperare și să privească această perioadă cu răbdare, fără să se concentreze exclusiv pe schimbările fizice.

„Lucrez într-un domeniu în care imaginea este vizibilă și comentată, așa că înțeleg foarte bine de unde vine această presiune. Dar după o naștere încerc să mă raportez la corpul meu cu respect și răbdare. Îmi place să am grijă de mine, să mă simt bine în hainele mele, să revin la mișcare atunci când este momentul. Nu vreau însă ca primele luni cu un copil să devină o perioadă în care mă privesc doar prin ceea ce ar trebui schimbat la mine. Am nevoie de energie și de timp pentru recuperare. Și vreau să mă pot bucura de fotografiile cu fetele fără să îmi caut imediat defecte. După atâția ani în fața camerelor de luat vederi simt că bucuria și energia noastră sunt tot ce contează!”

Ce o ajută să se relaxeze în perioadele aglomerate

Chiar dacă agenda sa este împărțită între familie și numeroase proiecte profesionale, Laura Cosoi spune că încearcă să își găsească momente dedicate exclusiv propriei persoane. Pentru actriță, relaxarea înseamnă adesea lucruri simple, care îi oferă liniște și echilibru.

„Încerc să îi fac loc și ei, deși uneori timpul acela este mai scurt decât mi-aș dori. Mă ajută lucrurile simple: puțină liniște, un masaj, o conversație cu sora mea, să gătesc cu plăcere, să pot sta cu gândurile mele fără să mă grăbesc imediat spre următorul lucru. Mi se pare important să nu amân la nesfârșit tot ce îmi face bine. Fetele vor crește văzând și felul în care am grijă de mine. Aș vrea să învețe că poți fi foarte devotată celor dragi și să îți iei în serios propriile nevoi. Asta am observat și eu la mama mea.”

În plus, Laura Cosoi consideră că experiența acumulată de-a lungul anilor a ajutat-o să privească diferit atât comentariile legate de imagine, cât și etichetele care i-au fost atribuite la începutul carierei. Actrița spune că preferă să fie definită prin munca și seriozitatea sa, nu prin aparențe.

„O etichetă spune foarte puțin despre un om, chiar și atunci când pare un compliment. În profesia mea mi-am dorit să fiu descoperită și prin ceea ce fac, prin seriozitate și prin felul în care lucrez cu oamenii. Nu pot controla prima impresie a fiecăruia. Pot să îmi fac treaba și să las timpul să adauge nuanțe. În privința aspectului, mă interesează tot mai mult să mă simt bine cu mine și să nu îmi consum energia încercând să corespund tuturor privirilor.”

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