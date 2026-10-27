Fiica Ioanei Grama a împlinit 7 ani! Ce tradiție respectă influencerița în fiecare an

Zi importantă în familia Ioanei Grama! Fiica influenceriței, Ayana, a împlinit șapte ani, iar mama sa a făcut tot posibilul pentru ca aniversarea să fie una de neuitat. Bruneta a pregătit o surpriză pentru micuță și a transformat locuința într-un spațiu festiv, cu ajutorul prietenilor apropiați, care i-au fost alături și de această dată.

Ce tradiție respectă în fiecare an de ziua Ayanei

Ioana Grama și-a dorit ca ziua de naștere a fiicei sale să fie una specială, motiv pentru care pregătirile au început încă din seara precedentă. Influencerița nu s-a ocupat singură de toate detaliile, ci a primit ajutor din partea prietenilor săi, care au devenit deja o prezență constantă în organizarea aniversării Ayanei.

Casa a fost decorată înainte de momentul în care fetița urma să își sărbătorească împlinirea celor șapte ani, iar întreaga pregătire a fost gândită astfel încât să îi ofere acesteia o surpriză frumoasă. Pentru Ioana Grama, aniversarea fiicei sale nu înseamnă doar organizarea unei petreceri, ci și păstrarea unor obiceiuri care au devenit importante pentru relația lor.

„În fiecare an îi pregătesc eu cu mânuțele mele tortul Ayanei. Și e partea mea preferată. Și tot în fiecare an, prietenii mei vin să mă ajute cu tot ce am nevoie. Mă gândeam azi cât de importanți sunt oamenii de care te înconjuri, mai ales atunci când ești o mamă singură. Alex este foarte implicat și mă pot baza pe el oricând, dar faptul că prietenii mei îmi sunt mereu aproape, vin și se implică mereu, înseamnă enorm pentru mine. Îmi iubesc foarte mult oamenii”, a transmis Ioana Grama.

Unul dintre cele mai speciale lucruri pe care influencerița le face în fiecare an este să pregătească personal tortul aniversar al Ayanei. Bruneta păstrează această tradiție și nu renunță la ea, chiar dacă organizarea unei zile de naștere presupune numeroase pregătiri și responsabilități. Pentru vedetă, realizarea tortului reprezintă una dintre activitățile preferate din cadrul aniversării, fiind un gest prin care își exprimă afecțiunea față de fiica sa.

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