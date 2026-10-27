Vreme extremă în România. Lista localităților lovite de fenomene meteo periculoase pe 27 octombrie

Vreme extremă în România. Lista localităților lovite de fenomene meteo periculoase pe 27 octombrie
Vreme severă
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme severă pentru mai multe localități din județul Constanța, unde sunt prognozate precipitații abundente și intensificări ale vântului. Meteorologii atrag atenția asupra riscului de acumulare rapidă a apei, în special în zonele în care solul este deja saturat din cauza ploilor căzute în ultimele ore. Cantitățile de precipitații pot ajunge la 40 de litri pe metrul pătrat într-un interval scurt de timp.

Avertizarea de tip cod portocaliu este valabilă marți, 27 octombrie, în intervalul orar 16:00-19:00. Fenomenele meteorologice prognozate pot determina acumulări importante de apă, iar evoluția vremii impune atenție sporită din partea persoanelor care locuiesc în regiunile vizate sau care urmează să se deplaseze prin acestea.

Lista localităților afectate

Potrivit avertizării transmise de ANM, mai multe localități din județul Constanța se află sub incidența fenomenelor meteorologice periculoase. În intervalul menționat sunt așteptate averse care pot acumula între 25 și 40 de litri de apă pe metrul pătrat, precum și intensificări ale vântului.

Zonele vizate sunt Constanța, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Vodă, Istria, Săcele, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman și Grădina.

Cantitățile ridicate de precipitații într-un interval de numai câteva ore pot favoriza acumularea apei pe străzi, în curți și în zonele cu drenaj deficitar. Situația poate deveni mai dificilă acolo unde au fost înregistrate deja ploi abundente, întrucât terenul are o capacitate redusă de a mai absorbi apa.

Cod galben de ploi în mai multe județe și în București

Pe lângă avertizarea nowcasting pentru județul Constanța, meteorologii au emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil începând de marți, 27 octombrie, de la ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, la ora 12:00.

Atenționarea vizează județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Teleorman, precum și județul Ilfov și municipiul București. În aceste regiuni, precipitațiile vor continua pe parcursul intervalului anunțat, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-30 de litri pe metrul pătrat. Pe arii restrânse, valorile pot depăși 40 de litri pe metrul pătrat.

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