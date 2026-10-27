Vacanță de coșmar pentru un cuplu de turiști! Ce au pățit după o oprire de două ore în Monaco

O vacanță prin Europa, organizată cu un buget redus, s-a transformat într-o experiență costisitoare pentru un cuplu din Marea Britanie. Cei doi au făcut o oprire spontană în Monaco, fără să știe că utilizarea telefonului mobil în celebrul principat le va aduce o surpriză neplăcută. Întâmplarea l-a determinat pe unul dintre turiști să tragă un semnal de alarmă cu privire la tarifele de roaming și la cheltuielile suplimentare care pot apărea în timpul călătoriilor.

Polo Lam, în vârstă de 30 de ani, și iubita sa, Laura Matos, de 29 de ani, au pornit în luna septembrie într-o aventură europeană. Cei doi au ales să călătorească cu trenul, într-o excursie cu buget limitat, care a inclus mai multe destinații, de la Barcelona până la Viena, traversând Franța, Italia, Slovenia, Croația și Ungaria.

Cât au plătit pentru roaming în Monaco

În timp ce se aflau în Nisa, turiștii au hotărât să viziteze și orașul Menton, aflat în apropiere, după care au făcut o oprire de aproximativ două ore în Monaco. Ideea i-a aparținut Laurei, care își dorea să descopere personal atmosfera locului renumit pentru luxul său și pentru celebrul cazinou.

Surpriza a venit abia după ce cuplul și-a continuat drumul spre Italia. Polo și-a verificat contul de telefonie mobilă și a descoperit că suma de plată crescuse considerabil. Factura lunară ajunsese la 109 lire sterline, echivalentul a aproximativ 129 de euro, față de numai 25 de lire în luna precedentă.

Din total, aproape 85 de lire sterline reprezentau costurile pentru roaming, deși cei doi consumaseră împreună doar 18,66 MB de internet mobil. O asemenea cantitate de date poate fi utilizată în câteva minute de navigare pe rețelele sociale, în funcție de conținutul accesat.

„Nu-mi venea să cred când am văzut factura. Fuseserăm în Monaco doar câteva ore și, cumva, factura noastră telefonică ajunsese la 109 lire sterline (128,88 euro)”, a spus Polo Lam pentru Nomad eSIM.

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