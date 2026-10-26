Supraturismul a ajuns și în România! Două orașe tot mai populare în rândul străinilor se confruntă cu efectele neașteptate ale aglomerației

Supraturismul nu mai este o problemă întâlnită doar în marile destinații europene, precum Lonra, Roma sau Istanbul. În România, fenomenul începe să ridice semne de întrebare în Sibiu și Brașov, două orașe care atrag anual sute de mii de vizitatori. Deși turismul contribuie la dezvoltarea economiei locale și la promovarea acestor destinații, numărul tot mai mare de turiști aduce și provocări pentru comunitățile care locuiesc aici.

În ultimii ani, România a devenit o destinație tot mai atractivă pentru cei care vor să descopere orașe istorice, arhitectură tradițională și peisaje deosebite. Creșterea popularității se resimte în special în Sibiu și Brașov, unde afluxul de vizitatori a început să genereze discuții despre aglomerație, cheltuielile cotidiene și conservarea patrimoniului cultural.

Cu toate acestea, locuitorii Sibiului continuă să privească în mare parte cu ochi buni dezvoltarea turistică. Un studiu realizat de specialiști de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea din Jyväskylä, Finlanda, arată că beneficiile turismului sunt apreciate de comunitate, chiar dacă există și preocupări legate de efectele sale.

Cercetarea, intitulată „You’re all welcome!: citizens attitudes towards tourism and its development in a post-European Capital of Culture”, a inclus 900 de respondenți. Dintre aceștia, 94% consideră că turismul contribuie la imaginea pozitivă a orașului, în timp ce 92,5% sunt de părere că activitățile turistice susțin economia locală, potrivit Antena 3 CNN.

Câți turiști au vizitat cele două orașe

În Brașov, însă, efectele numărului mare de vizitatori par să fie resimțite mai puternic. Pentru a încuraja consumul în afacerile locale, în luna octombrie a fost lansată inițiativa „Miercurea brașovenilor”. În cadrul acesteia, restaurante, patiserii și brutării participante oferă reduceri de 15% persoanelor care își pot dovedi domiciliul în oraș cu ajutorul buletinului.

Datele oficiale pentru anul 2025 arată că Sibiul a primit aproximativ 628.805 turiști, în timp ce Brașovul a atras în jur de 715.000 de vizitatori. Cifrele confirmă interesul ridicat pentru cele două destinații și importanța turismului pentru economia lor.

Deocamdată, nemulțumirile privind aglomerația și costurile nu par să fi schimbat semnificativ atitudinea generală a localnicilor față de turism. Totuși, pe măsură ce numărul vizitatorilor crește, autoritățile și comunitățile locale trebuie să găsească soluții prin care să păstreze avantajele economice ale acestui sector, fără să afecteze calitatea vieții locuitorilor și identitatea culturală a orașelor.

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