Emi de la Noaptea Târziu, marcat de problemele mamei sale: „A fost cel mai mare șoc al vieții mele”

Emi de la Noaptea Târziu, marcat de problemele mamei sale: „A fost cel mai mare șoc al vieții mele"
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Emi de la Noaptea Târziu
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Emi de la Noaptea Târziu a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din copilăria sa, când mama lui s-a confruntat cu atacuri de panică. Artistul a mărturisit că, neînțelegând atunci ce se întâmplă, a trăit mult timp cu teama că ar putea să o piardă.

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Emi a rememorat momentele care l-au marcat în copilărie și a povestit cum problemele de sănătate ale mamei sale i-au provocat o teamă constantă. La rândul ei, mama artistului a explicat cum au apărut primele atacuri de panică și care a fost reacția medicului de familie.

Teama care l-a urmărit ani la rând

Emi a declarat că primele episoade de atac de panică ale mamei sale au fost greu de înțeles pentru el, mai ales că avea doar 11-12 ani. Artistul a povestit că, în acea perioadă, obișnuia să o verifice constant pentru a se asigura că se simte bine.

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„A fost cel mai mare șoc al vieții mele, pentru că am crezut că o să o pierd când aveam 11-12 ani. Nu știam ce înseamnă un atac de panică, apoi doi, trei ani am trăit în teama în care ei îi va fi rău și nu știam dacă se va întâmpla ceva rău sau nu. Eu ieșeam afară cu băieții și la jumătate de oră mergeam să o verific dacă se simte bine. Am învățat ce e atacul de panică și mai târziu am putut să îi fiu susținător”, a declarat Emi, la Furnicuțele.

Cum au apărut atacurile de panică

Mama artistului a povestit că problemele au început în timpul unui drum spre mare.

Mama lui Emi. Foto: Captură Antena 1

Femeia a explicat că nu știa atunci că este vorba despre un atac de panică și că a apelat la medicul de familie pentru a afla cauza stărilor prin care trecea.

„De mică nu puteam să merg cu mașina și de dragul lui și pentru sănătatea lui mergeam în fiecare an la mare. Într-un an mi-a fost foarte rău cu mașina și am făcut atac de panică, nu am știut ce este. Eu am avut atât de mare încredere în medicul meu de familie, care a zis: «Doamna Simona, trebuie să mergeți la psihiatru»”, a declarat mama lui Emi.

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