Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și copiii i-au făcut un cadou atipic. Vedeta a fost în extaz!

Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a ales să își sărbătorească ziua de naștere acasă, în satul Moșteni-Greci din județul Argeș. Fosta solistă Hi-Q a primit un cadou cu o puternică încărcătură emoțională din partea copiilor săi.

Stabilită de câțiva ani la țară, alături de familia sa, Dana Nălbaru a marcat împlinirea vârstei de 50 de ani departe de agitația Capitalei. Cu această ocazie, Sofia, Roxana India și Kadri i-au pregătit o surpriză în curtea casei.

Ce cadou a primit Dana Nălbaru de la copii

Momentul aniversar a fost transformat într-o amintire specială de cei trei copii ai artistei. Înarmați cu lopeți, Sofia, Roxana India și Kadri au ieșit în curtea casei și au săpat pentru a planta fiecare câte un pom.

Imaginile surprinse în grădina împrejmuită de gardul alb îi arată pe copii implicați în activitățile gospodărești, stil de viață pe care Dana Nălbaru și Dragoș Bucur l-au insuflat familiei.

Emoționată de gestul copiilor, Dana Nălbaru a publicat un mesaj pe contul său de Instagram.

„De ziua mea, copiii mi-au plantat lângă casă câte un copăcel. Unii oameni își doresc parfumuri, haine sau genți de firmă, alții își doresc mașini scumpe sau vacanțe în Dubai. Bravo lor! Eu mi-am dorit doar atât. De ce? Pentru că am TOT și nimic din ceea ce ar putea lua ochii nu face viața mai valoroasă, mai frumoasă. Tot ceea ce eu sunt vine dinăuntrul meu, nu din exterior sau din părerile celorlalți”, a mărturisit Dana Nălbaru.

Mesajul transmis la împlinirea a 50 de ani

În continuarea mesajului, fosta artistă a vorbit despre modul în care privește acum viața și despre lucrurile pe care le consideră cu adevărat importante.

„Am trăit îndeajuns cât să înțeleg că fiecare clipă contează, că fiecare om e valoros așa cum este el, că pentru tot ce se întâmplă există o explicație, chiar dacă eu nu o știu. Așa că-mi văd de treaba mea și-mi fac viața după regulile inimii mele. Am 50 de ani. Da, nu știu când au trecut, dar știu că n-au trecut degeaba și nu plănuiesc pentru viitor decât să mă bucur de tot ce acesta-mi va oferi. Viața e frumoasă!”, a precizat Dana Nălbaru.

Cum arată viața Danei Nălbaru după retragerea din Hi-Q

Dana Nălbaru a devenit cunoscută publicului în anii 2000, ca membră a trupei Hi-Q, alături de Mihai Sturzu și Florin Grozea. Artista a părăsit formația în 2003, iar grupul și-a continuat activitatea cu alte soliste, printre care Nicoleta Drăgan și Anya.

După retragerea din formație, Dana Nălbaru s-a îndepărtat treptat de expunerea constantă din industria muzicală și a ales un stil de viață mai discret. Decizia de a renunța la viața din Capitală și de a se muta la țară a adus-o mai aproape de natură și de ritmul așezat al vieții departe de București.

Recent, Dana Nălbaru le-a povestit urmăritorilor săi că merge săptămânal la masaj în Topoloveni.

„Până să ne mutăm la țară mergeam din când în când la masaj în București. Acum merg o dată pe săptămână în Topoloveni. S-a deschis un loc superb, foarte, foarte curat, unde mă simt liniștită. Atât de liniștită că adorm ca un prunc”, a povestit Dana Nălbaru pe rețelele sociale.

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