S-au sărutat sau nu?! Mira dezvăluie ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și George Jaguarul pe plajă

În ediția trecută, Mira s-a apropiat destul de mult de Jaguar. Cei doi au petrecut timp pe plajă, iar sub lumina lunii, s-au îmbrățișat și mângâiat fără rețineri. Ulterior, aceștia au stat departe de privirile celor din vilă și de camerele de filmat, astfel că George a anunțat că a avut loc un sărut.

Pentru că nimeni nu a văzut momentul, Mira a decis să facă lumină în acest caz. Concurenta de la Insula Iubirii a dezvăluit recent, prin intermediul unui videoclip publicat pe pagina sa de TikTok, că sărutul nu ar fi fost real. Mai mult decât atât, partenera lui Ian a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și George Jaguarul pe plajă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

S-au sărutat sau nu?!

Ei bine, întrebarea era pe buzele tuturor celor care au urmărit emisiunea. În timp ce Jaguarul a spus la testimoniale că a avut loc un sărut pasional, Mira scoate la suprafață adevărul. Tânăra concurentă a făcut un videoclip în care a declarat că nu înțelege de ce ispita masculină a mințit cu privire la momentul lor intim de pe plajă.

Aceasta a explicat că se aflau după palmieri, departe de ceilalți din vilă și de camerele de filmat, iar George Jaguarul ar fi încercat să o pupe. În acel moment, bruneta s-ar fi retras, i-ar fi aruncat o privire de „ce înseamnă asta?!” și au trecut mai departe. Astfel, potrivit Mirei, sărutul nu s-ar fi întâmplat, ci ar fi fost totul în imaginația Jaguarului.

„Nu înțeleg de unde și până unde a spus George că noi ne-am sărutat atunci. Eu am înțeles că n-au fost camere și fiecare a spus ce a vrut, doar că sărutul ăla nu s-a întâmplat. Pur și simplu el atunci a încercat s-o facă, eu am întors capul și m-am uitat așa la el. Dar nu s-a întâmplat!”, a declarat Mira Corbu pe TikTok.

Mira a căzut pradă tentației în club

Deși a povestit că sărutul de pe plajă nu a avut loc, asta nu înseamnă că nu a căzut pradă tentației deloc! În ediția următoare, bate gongul și se aprinde flacăra ispitei în vila băieților.

Din trailer se poate observa cum în club Mira sare în brațele Jaguarului și se sărută cu foc. În acest caz, bruneta nu mai poate nega atracția față de George.

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