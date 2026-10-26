Cosmin Seleși, pe patul de spital. Prezentatorul TV a suferit o intervenție chirurgicală

Cosmin Seleși, pe patul de spital. Prezentatorul TV a suferit o intervenție chirurgicală
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Cosmin Seleși/ sursa foto: social media
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Cosmin Seleși a trecut printr-o perioadă dificilă. Prezentatorul TV a împărtășit cu fanii săi faptul că a fost supus unei intervenții chirurgicale. Acesta s-a confruntat în ultimul timp cu mai multe probleme de sănătate, însă acum este fericit că se întoarce acasă sănătos. 

Cosmin a publicat imagini îngrijorătoare pe rețelele de socializare. Totuși, a deslușit misterul, anunțând că în urma problemelor de sănătate pe care le-a avut a decis să fie supus unei operații. El a mărturisit de-a lungul timpului că a avut de suferit din punct de vedere gastroenterologic, dar a mai avut și alte afecțiuni despre care nu a vorbit public. Chiar și așa, prezentatorul i-a liniștit pe fani și a precizat că starea sa este una bună, iar acum urmează să se externeze. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cosmin Seleși, pe patul de spital

Prezentatorul a povestit prin intermediul unei postări în mediul online că ultima săptămân nu a fost deloc ușoară. Acesta a suferit o intervenție chirurgicală pentru a scăpa de problemele de sănătate cu care se confrunta.

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Cosmin Seleși a explicat că nu vrea să spună despre ce operație a fost vorba, însă i-a asigurat pe urmăritorii săi că este bine și că se întoarce acasă. Pe de altă parte, el a menționat că nici intervenția nu a fost una simplă.

„În ultima săptămână am trecut printr-un carusel de emoții. Am suferit o intervenție chirurgicală care ar trebui să pună capăt problemelor mele medicale. Sunt bine, azi îmi dau drumul acasă. Nu o să vă spun despre ce intervenție este vorba, dar vreau să vă povestesc cum am ajuns aici:

În urmă cu aproximativ un an, au apărut niște probleme de sănătate pe partea gastroenterologică. Am avut două episoade cam aiurea. De unul știți, pentru că l-am făcut public, dar pe al doilea am preferat să-l păstrez în viața personală. După multe investigații și multe controale, am ajuns la concluzia că trebuie să trec prin această intervenție, nu una ușoară, de altfel”, a scris Cosmin Seleși, pe Facebook.

Cosmin Seleși/ sursa foto: social media

Cosmin Seleși/ sursa foto: social media

Cum se simte prezentatorul după operație?

În urma intervenției chirurgicale, Cosmin Seleși a povestit cum se simte în prezent. Acesta a dezvăluit că este mai liniștit, are puține dureri, dar care sunt normale după o astfel de operație.

Cu toate acestea, prezentatorul a spus că este fericit, iar gândul că Dumnezeu îi este alături în fiecare clipă îl face să treacă peste momentele dificile mai ușor.

„Acum plec acasă mai liniștit, cu foarte puține dureri, normale de altfel, dar fericit! Sunt foarte bine. Iar în final, nu uitați: Dumnezeu e cu voi oricând, și la bine, și la rău”, a mai scris el.

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