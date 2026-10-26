Boala autoimună de care suferă Livia Graur. Știrista de la Prima TV a făcut abia acum dezvăluirea

Livia Graur a trecut printr-o perioadă dificilă. Prezentatoarea TV a povestit recent că se confruntă cu o boală autoimună care i-a cauzat căderea părului. Cu toate acestea, a explicat că urmează un tratament, iar după doi ani de chin, vede în sfârșit un rezultat pozitiv.

Vedeta a dezvăluit că suferă de tiroidă autoimună. Livia Graur a spus că pierderea excesivă a părului nu s-a produs doar de la această boală, ci au contribuit mai mulți factori, precum stresul, poluarea și alimentația. Prezentatoarea de la Prima TV s-a liniștit, însă, după ce a luat decizia să își schimbe look-ul, dar și după ce a găsit un tratament în urma căruia vede după doi ani rezultate pozitive. În plus, este bucuroasă, deoarece a aflat că vârsta ei biologică este de doar 25 de ani. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Boala autoimună de care suferă Livia Graur

Livia Graur a povestit de curând că nu a fost din totdeauna adepta schimbărilor de look. Aceasta a fost nevoită să renunțe la părul lung din cauza tiroiditei atoimune de care suferă de doi ani. Ea a explicat că părul se subțiase foarte tare și a început să cadă drastic.

Jurnalista a urmat mai multe tratamente, însă niciunul nu a dat roade, până acum. După mai multe vizite la medic, a găsit leacul potrivit, astfel că în prezent a observat îmbunătățiri.

„Eu nu am făcut niciodată schimbări radicale de look. Nu o să mă vedeți mâine albastră în cap, dar, când am decis să renunț la părul lung, a fost foarte bine și toată lumea mi-a spus că e o schimbare binevenită. Nu le mai chinui nici pe colegele hairstylist și nici nu îl nenorocesc eu singură. Eu am această problemă, de vreo doi ani de zile tot încerc în toate direcțiile să-mi refac părul, pentru că s-a subțiat foarte tare și a început să cadă. Am trecut prin tot felul de ipostaze și acum urmez un tratament nou și, slavă Domnului, s-a mai refăcut”, a spus Livia Graur pentru Click!

Factorii care au condus la pierderea părului

Pe lângă boala autoimună de care Livia suferă, ea a mărturisit că au existat și alți factori care au condus la pierderea părului. Aceasta a explicat că stresul, alimentația nepotrivită și poluarea au contribuit enorm la situația neplăcută prin care a trecut.

Vedeta a spus că s-a panicat extrem de tare, însă s-a liniștit după ce a găsit un tratament potrivit și după ce analizele au scos la iveală că vârsta ei biologică este de doar 25 de ani.

„Nu am numărat câte fire de păr îmi cădeau pe zi, știu că undeva la 100 de fire e recomandat. La mine însă cădea cu pumnul, când mă spălam pe cap! M-a luat panica efectiv la un moment dat și am făcut tot ce s-a putut să se refacă. Sunt mai mulți factori care au dus la acest lucru: stresul, poluarea, alimentația, plus că eu sufăr de tiroidită autoimună. Mai e și vârsta, de ce să nu recunoaștem?! Dar, m-am mai liniștit puțin pentru că tocmai ce mi-am făcut un test din acela care îți arată vârsta biologică și a reieșit că am 25 de ani”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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