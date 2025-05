Vedetele showbizului nu vor să audă de asta, dar Livia Graur parcă le face în ciudă: ”Am reușit, se vede!” Ce i-a apărut, din senin, în palmă

Livia Graur a adoptat o ținută all black la cel mai recent eveniment monden la care și-a făcut apariția. Prezentatoarea știrilor de la Prima TV este fericită că a scăpat de mărimea XS la haine, în schimb o altă problemă de sănătate îi dă bătăi de cap. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta ne-a explicat că pata de pe mână nu este contagioasă și că ar putea avea legătură cu o perioadă stresantă prin care a trecut.

Livia Graur are probleme cu tiroida și din această cauză mereu a dus o luptă cu kilogramele, dar inversă: să se îngrașe! A reușit și este fericită. Mai are de rezolvat problema de la mână care arată ca o arsură.

Livia Graur: “A fost cel mai frumos cadou pe care am putut să mi-l fac”

CANCAN.RO: Ai optat pentru o ținută all black, care îți vine foarte bine.

Livia Graur: Acum a ieșit soarele, dar era așa un pic mohorât afară. În sfârșit, pentru că în weekend a fost atât de cald și mi s-a făcut atât de rău de la căldură, pentru că eu am probleme cu tiroida și atunci în momentul în care sunt schimbări bruște de temperatură, mai ales spre căldură, pic din picioare. Doamne, în sfârșit o zi în care nu o să mai mor de cald și n-o să mai merg cu aerul condiționat la mașină.

Pun o rochiță. Inițial voiam să-mi pun un sacou roz peste. Mi se pare că negrul și albul poți să le pui la orice. Poți să le pui ziua, poți să le pui seara, dacă le accesorizezi fix cu ce trebuie nu ai cum să dai rateu. Ok, dacă ai un eveniment la care ai un dress code și trebuie să respecți o culoare, ne conformăm. Dar dacă ar fi după mine, eu m-aș îmbrăca veșnic în negru.

Citește și: Livia Graur, știrista de la Prima TV, la momentul sincerității: ce se întâmplă în viața ei sentimentală. Unde-i iubitul? ”Am avut tot felul de…”

CANCAN.RO: Apropo de tiroidă, cu greutatea cum ești? La un moment dat aveai o luptă să iei niște kilograme în plus.

Livia Graur: Sunt foarte fericită, pentru că săptămâna trecută am avut o rochiță la garderobă adusă de stilista noastră, mărime XS, și nu am intrat în ea. Și a fost cel mai frumos cadou pe care am putut să mi-l fac eu mie, pentru că eu mă chinui, deci încă mă chinui și încă mănânc.

Adică mănânc foarte mult și foarte prost și foarte mult dulce și foarte mulți carbohidrați, tocmai în ideea în care să mai capăt puțină greutate. Și am reușit, adică în sensul că simt, se vede. N-am dat în zona cealaltă în care trebuie să încep să lucrez, că am șunculițe sau așa. Dar mă bucur când mă văd că sunt așa un pic pufoșică, mă așez așa pe o parte și se mai pliază așa. Mi s-a întâmplat foarte rar să am kilogramele astea și sunt bine acum.

Livia Graur: “Nu e un lucru care să fie contagios, dar este deranjant”

CANCAN.RO: La ce greutate ai ajuns?

Livia Graur: Nu am cântar și atunci toate le văd pe haine, în funcție de cum îmi vin hainele. Dar estimez așa undeva la 53-54 de kilograme. Având în vedere că am pornit de la 47 în august, sunt bine.

CANCAN.RO: Treci printr-o perioadă în care o problemă de sănătate îți dă bătăi de cap. De la ce ți se trage?

Livia Graur: Asta aș vrea și eu să știu de unde mi se trage. Sunt în curs de investigare. Mi-a apărut o bășicuță în palmă în luna august pe care am tratat-o, dar care nu era deranjantă. Și a fost așa o chestie asemănătoare cu asta, care a reapărut acum.

Mi-am tot dat cu tot felul de creme. Am zis că e o bășică în palmă. Acum nu o să mă duc la doctor pentru o bășică în palmă?! Mai ales când ai un program foarte încărcat și ai multe de făcut, nu dai atenție.

Totul a culminat pe la începutul anului cu bășicuța mea care nu doar că nu trecea, dar se extinsese și începuse să-mi apară niște iritații și s-a mutat bășicuța pe partea cealaltă a mâinii. Și acum am o chestie care nu se ia, deci nu e un lucru care să fie contagios, dar este deranjant, în primul rând, pentru că toată lumea când mă vede mă întreabă: ce ai pățit la mână, te-ai ars? Și eu trebuie să stau să povestesc aceeași placă la nesfârșit.

Și sunt mai multe variante. Teoretic, se pare că e din cauza stresului. Anul trecut am avut în vară o perioadă un pic mai stresantă și ar putea să coincidă cumva cu apariția bășicuței respective. Dar de atunci n-am mai avut niciun stres. Nu înțeleg cum și de unde mi se trage, dar investigăm, analizăm, mergem la doctor și ne tratăm.

Livia Graur: „Cu siguranță că nu o să am voie să stau la soare cu mâna asta”

CANCAN.RO: Trebuie să rezolvi rapid problema, să te asiguri că ești bine.

Livia Graur: Mai ales că eu sunt fan să merg la plajă, la soare. Eu stau la soare și mă perpelesc ca micul pe grătar, de pe o parte pe alta. Și cu siguranță că nu o să am voie să stau la soare cu mâna asta. Și chiar și în mașină când conduc, simt când bate soarele pe mână și conduc cu cealaltă mână ca să nu îi fac rău.

Foto: Instagram

Citește și: Extravaganțele din locuința Liviei Graur: “Acea coloană mi-a chinuit viața și mi-a chinuit nervii!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.