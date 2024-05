Extravaganțele din locuința Liviei Graur: “Acea coloană mi-a chinuit viața și mi-a chinuit nervii!”

Livia Graur, prezentatoarea jurnalului de la Prima TV, a căutat soluții pentru a masca un stâlp de rezistență din locuința ei, care se află fix în…mijlocul casei. Știrista înțelege importanța elementului, dar nu și modul în care este amplasat în căminul conjugal. În schimb, vedeta TV este mulțumită de modul în care și-a aranjat dormitorul și a explicat pentru CANCAN.RO, de ce a mizat pe mobilă neagră și candelabru cu cristale.

Livia Graur se declară o persoană destul de conservatoare. Marea nemulțumire legată de locuință rămâne elementul de rezistență, pe care l-a tot decorat, străduindu-se să îl facă mai puțin incomod și totodată să evite posibile accidente.

“În afara faptului că am un stâlp de rezistență în mijlocul sufrageriei, pentru că așa s-au gândit proiectanții să amenajeze locuința, nu am ceva așa deosebit și spectaculos. Dar, acea coloană mi-a chinuit viața și mi-a chinuit nervii și atunci am decorat-o cu un ceas care se scurge, sunt niște bucățele și pare că se scurge. Asta era atunci când m-am mutat, acum 8 ani.

Între timp fii-mea se joacă cu mingea prin casă și a lovit cu mingea ceasul și l-a dărâmat. S-a stricat ceasul, am căutat altul, dar, ce să vezi, modelul nu mai există și atunci am cumpărat un altfel de ceas cu cifre care se lipesc tot așa pe coloană, ca să nu rămână doar ceasul. Pentru că mi-a rămas gaura cu cuiul respectiv, am agățat și o ramă foto pe care am făcut-o din colaj de fotografii. Suntem doar 4 case din cartier care au această minunăție a naturii, pe care trebuie să o ocolești în permanență. Și dacă, cumva, vii mai buimac seara din pat, poți să dai cu capul în ea”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Livia Graur.

A mizat pe mobila neagră și candelabru cu cristale

Știrista de la Prima TV e mulțumită de modul în care se prezintă dormitorul. Acolo, amenajarea a decurs fără probleme, întrucât nimic nu strică armonia vizuală a încăperii.

“Am candelabru în dormitor, negru, cu cristale. Mie mi-a plăcut foarte tare ideea de candelabru în dormitor. Dormitorul, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un mediu intim și atunci culorile sunt închise. Toată mobila e neagră, patul este și el negru, din catifea și atunci singura pată de culoare o reprezintă draperiile și jaluzeaua de la ușa de la balcon, care sunt roșii. Dar, în rest, totul e negru, și atunci m-am gândit să iau un obiect de iluminat spectaculos și am pus candelabrul negru. Negru pentru că este ca mobila, candelabru pentru că așa mi-am dorit eu”, ne-a explicate ea raționamentul din spatele alegerilor făcute.

Livia Graur: “Pot să spun că i-am scos o lacrimă cu toate întrebările mele”

Livia Graur nu prezintă doar știrile la Prima TV, ci este moderatoarea podcastului “Spune-mi cine ești”, un proiect care nu o lasă să se plictisească, mai ales că are mână liberă în ceea ce privește alegerea invitaților.

“Timpul nu-mi permite chiar în fiecare săptămână să fac podcastul ăsta. Descoperim personajele din spatele numelui și a imaginii pe care și-au creat-o. Să știi că am reușit să scot lacrimi de la multe persoane până acum și am invitați de tot felul, de la persoane publice – actori, cântăreți. L-am avut și pe Dumitru Prunariu, a fost inclusiv ultimul supraviețuitor al Holocaustului, un venerabil domn de 96 de ani. L-am avut invitat și pe colegul Zachmann, pe care toată lumea îl vede la televizor criticându-i pe politicieni și pot să spun că i-am scos o lacrimă cu toate întrebările mele”, a adăugat Livia Graur.

