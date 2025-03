Livia Graur, știrista de la Prima TV, la momentul sincerității: ce se întâmplă în viața ei sentimentală. Unde-i iubitul? ”Am avut tot felul de…”

Livia Graur este o femeie liberă de contract după ce ea și tatăl fiicei sale și-au încheiat socotelile în urmă cu 3 ani, când au pus punct unui mariaj de 13 ani. Știrista de la Prima TV nu s-a grăbit să își refacă viața după divorț și nici nu este dispusă să facă vreun compromis în acest sens. De admiratori nu duce lipsă și chiar a bifat câteva întâlniri. Prezentatoarea jurnalului Focus a explicat, pentru CANCAN.RO, ce se întâmplă în viața ei personală. Vedeta susține că în momentul de față este bine.

Livia Graur este o partidă bună, doar că situația ei poate scoate la iveală anumite prejudecăți din partea domnilor. Și asta pentru că vedeta este independentă financiar, își permite orice, are casă, mașină și nu ar depinde sub nicio formă de partenerul ei, creaând un posibil complex de inferioritate. Aspect pe care chiar ea l-a subliniat. Până va găsi persoana potrivită, știrista de la Prima TV se bucură de libertatea de a-și face program de voie fără a da explicații privind deciziile luate.

Livia Graur: “Am tot avut tot felul de încercări și tot felul de întâlniri”

CANCAN.RO: Există noutăți pe plan sentimental?

Livia Graur: Au existat suișuri și coborâșuri, dar eu sunt om foarte agitat și un om cu un program foarte încărcat și atunci chestia asta-mi ocupă 99,9% din timp și persoana care ar trebui să mă accepte așa cum sunt eu – foarte ocupată – momentan nu a apărut. Am tot avut tot felul de încercări și tot felul de întâlniri să spun așa, dar în momentul de față sunt bine, sunt liniștită.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat ca prietene de-ale tale să îți prezinte pe cineva sau să îți aranjeze o întâlnire?

Livia Graur: Nu, nu, pentru că știu că sunt ciudată și nu reușește nimeni. Prietenii mei mă cunosc așa cum sunt și atunci mă întreabă. La mine trebuie să existe scânteia aia. Dacă nu există scânteia, nu pot să ajung mai departe. Adică dacă prima impresie nu e uau…

Când ai mai multă experiență, ca să zic așa, să nu zic, după o vârstă, începi să ai foarte multe pretenții și din ce în ce mai multe pretenții și începi să te întrebi dacă omul ăla pe care ți-l imaginezi tu așa cum ți-l imaginezi chiar există.

Livia Graur: “Omul care ar trebui să îmi intre în grații cumva, ar trebui să depășească niște prejudecăți”

CANCAN.RO: Fiica ta își dorește să te vadă alături de cineva?

Livia Graur: Nu am discutat despre asta. La noi atmosfera acasă e ca de tabără veșnică, mai ales că învață de după-amiază și atunci ne trezim târziu, ne lălăim, ne distrăm, suntem pe același fus orar. Seara stăm târziu, ne uităm la filme, ascultăm muzică, dansăm. Adică la noi e o atmosferă de petrecere permanentă și atunci nu știu dacă ea simte că mie mi-ar lipsi ceva și nici nu știu dacă în momentul de față îmi lipsește ceva, sincer.

Asta spuneam că mă uit în jurul meu și văd multă lume care se ceartă, care se enervează, care se contrează. Și eu sunt așa liniștită și fac ce vreau, când vreau, cum vreau, fără să dau socoteală cuiva. Plus de asta, omul care ar trebui să îmi intre în grații cumva, ar trebui să depășească niște prejudecăți, niște complexe potențiale, în sensul că eu am tot ce îmi doresc, înțelegi? Am o casă, am o mașină, am o carieră, am un copil, îmi permit orice, oricând.

CANCAN.RO: Ești și independentă financiar.

Livia Graur: Da, și atunci, știi, e destul de greu, pentru că, în general, bărbații își caută partenere pe care să le poată domina sau față de care să se simtă superiori și e păcat! Mie mi-a luat mult timp să înțeleg lucrul ăsta, pentru că eu m-am gândit că dacă mă comport cu oamenii ca și cum e ok.

Dar uite că nu e chiar așa, pentru că undeva acolo, în spate, rămâne complexul ăsta de inferioritate (n.r din partea bărbaților) și se manifestă și se reflectă în relație. Ori dacă găsești și ai norocul să găsești pe cineva care să nu aibă complexele astea, e minunat, dar greu.

