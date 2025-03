Livia Graur, vedeta de la Prima TV, băgată în corzi de fiica ei adolescentă: “Fițele sunt la cote maxime!”

Livia Graur, prezentatoarea jurnalului de știri Focus de la Prima TV, experimentează de ceva vreme schimbările apărute în comportamentul fiicei sale, Renata, adolescentă. Elevă în clasa a V-a, puștoaica a devenit preocupată de felul în care arată, atenția ei îndreptându-se în mod special spre haine, încălțăminte și parfumuri. Știrista a răsuflat ușurată că, momentan, Renata nu este interesată de machiaje și că este chibzuită la shopping. Își ia haine scumpe, dar puține, păstrând totuși un echilibru, după cum ne-a povestit Livia în interviul exclusiv CANCAN.RO.

Spre deosebire de alte vedete care cheltuiesc anual mii de euro pe școlile private ale copiilor, Livia Graur a rămas fidelă învățământului de stat. Vedeta de la Prima TV ne-a spus motivele pentru care a ales o astfel de școală pentru fiica ei, precum și măsurile luate pentru siguranța acesteia.

Livia Graur: “Când am făcut 36 sau 37 de ani, tot rămăsesem la 35 blocată cumva”

CANCAN.RO: Cum a început primăvara asta pentru mine?

Livia Graur: Sunt zodia berbec, sunt născută primăvara, pe 2 aprilie. Era cât pe aici să fie o păcăleală, dar n-am fost și pentru mine primăvara e anotimpul meu, în care simt că renasc.

CANCAN.RO: Ce vârstă împlinești?

Livia Graur: 39. Mai am puțin până la pragul ăla psihologic.

CANCAN.RO: Te-ai confruntat până acum cu vreunul?

Livia Graur: N-am avut, nu. Și culmea e că de pe la 33 de ani am c-am pierdut șirul. Până la 30 a fost, am ținut cont, după care n-am mai ținut cont. Și când mă întreabă cineva câți ani am, stai, mă gândesc puțin.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat vreodată să spui că ai mai puțin?

Livia Graur: Da, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat când am făcut 36 sau 37 de ani, tot rămăsesem la 35 blocată cumva. Mă gândesc că probabil vârsta psihologică, nu știu.

Livia Graur: “Deja fițele sunt la cote maxime”

CANCAN.RO: Cum este viața cu fiica ta adolescentă?

Livia Graur: Renata face anul acesta 12 ani. Deja avem crush-uri, avem discuții, conversații cu băieți, avem prietenii, avem plimbări. Ne preocupă cu ce ne îmbrăcăm foarte tare, de unde până acum n-avea nicio treabă! Parfumurile ne preocupă, încălțămintea foarte mult, mă rog, cu machiajele încă stăm bine, că nu ne interesează deloc. Ea mă vede pe mine în permanență machiată, adică nu e ca și cum nu m-ar vedea. Numai că nu știu, pur și simplu nu i se pare că e ok, deși are colege în clasă care vin machiate cu fond de ten, cu rimel, cu blush. Mie mi se pare un pic devreme să începem deja cu fond de ten din clasa a V-a.

CANCAN.RO: Ai suplimentat bugetul pentru shopping?

Livia Graur: Deja fițele sunt la cote maxime. Am fost în mall și nu și-a găsit nimic. E deja trist. Doar că de partea cealaltă este și foarte cumpătată. Adică cumva înclină balanța, pentru că își cumpără lucruri scumpe, dar nu multe. Și atunci preferă să aibă un tricou de calitate, de firmă, pentru că e generația lor care se îmbracă doar de firmă, în loc să aibă cinci. Adică în felul ăsta cumva se înclină balanța și suntem civilizate.

Livia Graur: “Nu avem școli private în România care să să justifice investiția”

CANCAN.RO: Ai optat pentru școală de stat sau privată?

Livia Graur: E la școală de stat. Nu avem școli private în România care să justifice prețul, care să justifice investiția. Nu o să avem niciodată un angajator în țara asta care o să prefere un absolvent de școală privată în detrimentul unuia care a absolvit o școală de stat și până la momentul ăla nu văd motivele. Sigur, am prieteni care au copii la școli private, criteriul de selecție a fost securitatea în școală.

Doar că școala la care este fetița mea în momentul de față este o școală sigură, e păzită, are camere. Oricum o monitorizez, are aplicație, mă sună când pleacă de acasă, mă sună când ajunge, mă sună când a urcat în clasă, mă sună când iese pe poartă. De luat, o iau de la școală de fiecare dată eu sau o prietenă de-ale mele. Avem copiii în aceeași clasă și atunci mai facem cu schimbul, iar de dus de cele mai multe ori se duc singuri pentru că nu e foarte departe.

Foto: Instagram

