Clipe de groază pentru știrista de la Prima TV! Un fost pușcăriaș a traumatizat-o pe Livia Graur: ”S-a întors din închisoare, mă uit peste umăr!”

Livia Graur, prezentatoarea jurnalului Focus, a avut parte de o întâmplare șocantă în adolescență, când un bărbat abia ieșit din închisoare a acostat-o pe ea și pe prietena ei. Știrista de la Prima TV a povestit, pentru CANCAN.RO, cum s-a încheiat episodul, dar și teama cu care a rămas și în ziua de azi. Pentru siguranță, Livia Graur a apelat, de ani buni, la o firmă de pază care îi monitorizează locuința și are un patruped care a băgat spaima în vecini.

Livia Graur este de ani buni la pupitrul știrilor, prin prisma meseriei fiind la curent cu multe nenorociri. Vedeta de la Prima TV a avut parte de un episod șocant, în perioada liceului, care a luat-o pe nepregătite.

Livia Graur: “Un bărbat, care tocmai ieșise din închisoare de câteva zile, ne-a acostat pe mine și pe prietena mea”

Din fericire, Livia Graur a avut viteză de reacție și a reușit nu doar să se salveze pe ea, ci și pe amica ei, ulterior, după ce a alertat poliția.

“Am avut o întâmplare nefericită. Eram în liceu când eram cu o prietenă și un bărbat, care tocmai ieșise din închisoare de câteva zile, ne-a acostat pe mine și pe prietena mea și eu am scăpat la limită. Ea nu a fost la fel de norocoasă.

Am alergat împreună cu un alt prieten cu care eram la secția de poliție din orașul Câmpina, am chemat ajutoare imediat, am găsit-o, am salvat-o, el s-a întors la închisoare și cumva eu mă uit tot timpul peste umăr. În momentul în care mă dau jos din mașină mi-a rămas chestia asta, chiar dacă sunt 20 de ani aproape de atunci”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Livia Graur.

Livia Graur are câine de pază: “Este nebun cu acte în regulă, în sensul că e spaima cartierului”

Prezentatoarea de știri se simte în siguranță știind că are un câine de pauză, dar și un sistem performant de supraveghere a locuinței. Mai mult, în urma atacului din adolescență, Livia nu circulă niciodată singură noaptea, rămânând cu sechele în urma acelui episod.

“Noi avem un ciobănesc belgian malinois, are 8 ani deja, dar este nebun cu acte în regulă, în sensul că e spaima cartierului. Toată lumea care stă sau trece prin zona străzii mele știe că la poarta mea există un câine rău. Am și un afiș, scrie și la lege că e musai, deși câinele meu nu e dintr-o rasă considerată periculoasă, dar eu am simțit nevoia să-i atenționez și să-i avertizez pe oameni că acolo e un câine care te așteaptă la colț și când ai pus piciorul în dreptul gardului lui, începe să latre să-ți sară sufletul din tine. E e un câine de pază, l-am luat pentru asta. Oamenii știu că acolo e un câine care își păzește moșia. Dincolo de asta totuși e un câine răuț”, ne-a povestit Livia Graur despre animalul său de companie care are spiritul proprietății și care demonstrează că e foarte vigilent.

Livia Graur: „Nu iese decât cu botniță, cu zgardă de forță, cu ham„

Conștientă de comportamentul câinelui său, vedeta TV îl echipează corespunzător atunci când iese cu el la plimbare. În plus, câinele este dresat, dar tot îi știe lumea de frică atunci când este liber în curte. Mai mult, înainte de a primi o vizită acasă, Livia Graur și-a obișnuit vecinii, dar și apropiații, să o sune, pentru a evita întâlnirea zgomotoasă cu Arlo.

“Am mare grijă în momentul în care îl scot afară. Nu iese decât cu botniță, cu zgardă de forță, cu ham. Adică e ancorat foarte bine, pentru că e un câine puternic. Și eu sunt conștientă de forța lui, de puterea lui, de agresivitatea lui într-un fel, pentru că el doar își apără stăpânul, nu face nimic rău neapărat. A fost la dresaj. Eu îi știu limitele, tocmai de asta și am mare grijă atunci când îl scot afară. Vecinii mei știu, traversează pe partea cealaltă a străzii când mă văd cu câinele afară. Nimeni nu se apropie de curtea mea decât dacă-mi dă un telefon înainte. “Vreau și eu o lingură de zahăr, dar bagă câinele în casă, te rog””, ne-a povestit Livia Graur.

Livia Graur: “Ești expus în momentul în care stai la casă”

Prezentatoarea Prima TV a optat pentru monitorizarea locuinței, iar Arlo este o măsură în plus de siguranță pentru ea și pentru fiica ei, Renata.

“Eu, stând la casă, am firmă de pază, am alarmă, dar chiar și așa, pe perioada nopții, de exemplu, nu pot să armez, pentru că altfel ar porni alarma dacă ne trezim să mergem prin casă și atunci am considerat că e necesar un câine care să păzească locul. Ești expus în momentul în care stai la casă. Nu suntem în străinătate, unde să n-avem garduri, să lăsăm ușile deschise și așa mai departe. Pentru noaptea mai ales am considerat că e necesar”, a precizat Livia Graur.

După ce a fost acostată în adolescență, în orașul Câmpina, vedeta a rămas cu sechele. “Nu sunt confortabilă să merg singură noaptea pe stradă, chiar și în grup mai mare am oareșce strângeri de inimă. Întotdeauna dau un telefon, vorbesc cu cineva astfel încât să mă simt în siguranță”, a încheiat ea.

