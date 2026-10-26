Schimbare majoră pe piața media. Grupul care deține Prima TV cumpără Kanal D

Schimbare majoră pe piața media. Grupul care deține Prima TV cumpără Kanal D
Kanal D își va schimba proprietarul!
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Kanal D ar putea avea în curând un nou proprietar român, după ce unul dintre cele mai importante grupuri media din România a anunțat că vrea să preia întreaga companie care administrează postul de televiziune. Este vorba despre Clever Media, grupul din care fac parte Prima TV, Prima News și Prima Sport. După ce tranzacția va fi finalizată, cele două televiziuni cunoscute pentru emisiunile și serialele lor vor ajunge sub aceeași conducere, într-o mișcare importantă pentru piața media din România.

Clever Media a semnat acordul pentru achiziționarea tuturor acțiunilor Doğan Media International, compania care deține Kanal D, Kanal D2, Radio Impuls și o divizie digitală. Contractul prevede preluarea integrală a participațiilor deținute de actualii proprietari, Doğan Media Invest BV și DHI Investment.

Operațiunea va fi realizată prin Romanian Content Project, o societate deținută de Clever Media Network și EAD.RO Interactive. Anunțul a fost făcut pe 26 octombrie 2026 și confirmă ceea ce a anunțat CANCAN.RO în urmă cu câteva luni.

Ce posturi TV vor ajunge sub aceeași conducere

În prezent, Clever Media deține 18 canale de televiziune, printre care Prima TV, Prima News, Prima Sport, Agro TV, Medika TV și Cinemaraton. Prin această achiziție, grupul își va extinde portofoliul cu două televiziuni importante, Kanal D și Kanal D2, dar și cu Radio Impuls.

Kanal D se numără printre posturile urmărite de milioane de români, cu emisiuni de divertisment, reality-show-uri, seriale și programe de actualitate. Potrivit datelor prezentate de companie, postul ocupă poziții importante în clasamentele de audiență la nivel național.

Deși acordul a fost semnat, tranzacția nu este încă finalizată. Preluarea trebuie să primească aprobările necesare din partea autorităților competente, iar până la încheierea procedurilor, Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls vor funcționa în structura actuală.

Reprezentanții grupului au precizat că activitatea posturilor și a echipelor va continua în mod obișnuit, fără întreruperi.

După ce toate condițiile vor fi îndeplinite, Clever Media va ajunge să administreze atât Prima TV, cât și Kanal D, reunind sub aceeași conducere televiziuni cu programe și public diferite. Tranzacția ar putea schimba configurația pieței media din România, însă deocamdată nu au fost anunțate modificări concrete privind emisiunile sau grilele de programe.

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