O nouă demisie în televiziune! Prezentatoarea a renunțat la o carieră de 35 de ani pentru a deveni psihoterapeut

O nouă demisie în televiziune! Prezentatoarea a renunțat la o carieră de 35 de ani pentru a deveni psihoterapeut
Demisie
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După aproape 30 de ani în care a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale postului BBC Look East, Susie Fowler-Watt a anunțat că se retrage din televiziune. Jurnalista în vârstă de 56 de ani a decis să se dedice unei noi profesii, după ce s-a calificat ca psihoterapeut.

Susie Fowler-Watt a confirmat că ultima sa ediție a jurnalului BBC Look East va fi difuzată pe 18 decembrie. Data are o semnificație aparte pentru prezentatoare, marcând 35 de ani de la începutul carierei sale în cadrul BBC, unde a debutat în 1991 la BBC Radio Surrey.

Susie Fowler-Watt pleacă de la BBC

Una dintre cele mai longevive prezentatoare ale BBC, Susie Fowler-Watt, a decis că este momentul să închidă capitolul televiziunii și să se concentreze pe activitatea de psihoterapeut, o profesie pentru care s-a pregătit și în care a obținut calificarea în 2024.

„Mi-a plăcut enorm această meserie, dar acum mă aflu într-un nou capitol al vieții și sunt nerăbdătoare să îmi concentrez energia asupra activității mele de terapeut”, a declarat jurnalista.

Aceasta a vorbit și despre legătura specială pe care a construit-o de-a lungul anilor cu publicul emisiunii regionale.

„A prezenta jurnalul regional de știri al BBC de la ora 18:30 a fost un adevărat privilegiu, deoarece devii o parte importantă a comunității și ești primit în sute de mii de locuințe în fiecare seară. Am crescut alături de publicul nostru de la Look East, după ce am devenit prezentatoare principală când aveam puțin peste 20 de ani. Pentru mine, a fost vorba despre a fi vocea telespectatorilor noștri și despre a căuta răspunsuri în numele lor.”

Marile evenimente pe care le-a relatat la BBC

Susie Fowler-Watt a devenit prezentatoarea principală a emisiunii BBC Look East în 1997 și a acoperit unele dintre cele mai importante subiecte de actualitate din estul Angliei și din întreaga țară.

Printre cele mai cunoscute cazuri pe care le-a urmărit se numără crimele din Soham, în urma cărora și-au pierdut viața fetițele Holly Wells și Jessica Chapman, procesul criminalului în serie Steve Wright, dar și moartea Reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

Deși aceste evenimente au marcat profund agenda publică, prezentatoarea spune că cele mai puternice amintiri ale sale sunt legate de oamenii obișnuiți ale căror povești le-a spus de-a lungul anilor.

Poveștile oamenilor au lăsat cea mai mare amprentă

Jurnalista a explicat că cele mai importante momente din cariera sa au fost întâlnirile cu persoane aflate în situații dificile, care au reușit să găsească resurse pentru a merge mai departe.

„Este uimitor ceea ce pot îndura oamenii, ceea ce pot realiza și felul în care reușesc să găsească lumină în întuneric. Spunerea acestor povești a fost atât de importantă pentru mine. Perioada de izolare din timpul pandemiei de Covid este un exemplu perfect. În fiecare zi eram impresionată de modul în care comunitățile noastre s-au unit, iar datoria noastră era să reflectăm acest lucru în mijlocul tuturor veștilor sumbre.”

Anunțul retragerii sale a fost însoțit și de un mesaj de apreciere din partea conducerii BBC. Robert Thompson, director de producție pentru BBC Local, a lăudat contribuția pe care aceasta a avut-o de-a lungul anilor.

„Susie a avut o contribuție remarcabilă pentru BBC și pentru publicul din estul Angliei.”

Acesta a continuat:

„O voce de încredere atât în vremurile bune, cât și în cele dificile, ea a susținut regiunea și comunitățile sale cu căldură, integritate și profesionalism. Îi mulțumim pentru dedicarea sa și pentru impactul de durată pe care l-a avut. Îi transmitem cele mai bune gânduri și întreaga noastră recunoștință.”

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