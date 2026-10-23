Antena 1 pregătește surpriza anului? Ce spune Narcis Bujor despre participarea la Survivor

Antena 1 pregătește surpriza anului? Ce spune Narcis Bujor despre participarea la Survivor
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Narcis Bujor ar putea fi unul dintre numele despre care publicul ar fi curios să afle dacă ar accepta provocarea Survivor, însă acesta nu pare convins că ar face față unei asemenea experiențe. Deși are o condiție fizică bună și este o persoană atletică, concurentul recunoaște că participarea la celebrul show ar fi extrem de dificilă pentru el. Iată ce spune ispita!

În paralel, numele lui Narcis Bujor apare tot mai des în atenția utilizatorilor din mediul online. Pe TikTok circulă videoclipuri și fotografii cu acesta, iar popularitatea sa pe platformă pare să atragă din ce în ce mai mult interes. Imaginea lui de vedetă în mediul online alimentează curiozitatea publicului cu privire la proiectele în care s-ar putea implica în viitor.

Ce spune Narcis Bujor despre participarea la Survivor

Întrebat în cadrul podcastului moderat de Bursucu despre posibilitatea de a ajunge în competiția difuzată de Antena 1, Narcis a dat de înțeles că nu se vede într-o astfel de ipostază. Probele solicitante, lipsa confortului și condițiile dure de supraviețuire ar reprezenta provocări importante, chiar dacă forma fizică ar putea constitui un avantaj.

Narcis Bujor consideră că participarea la Survivor ar fi o experiență extrem de dificilă pentru el, chiar dacă forma fizică și capacitatea de adaptare l-ar putea ajuta să facă față provocărilor. Deși este o persoană atletică, acesta nu este convins că un astfel de format i s-ar potrivi.

În plus, Narcis nu urmărește în mod constant emisiunile de televiziune, preferând platformele online, precum Netflix și alte aplicații de streaming. Acesta nu are cablu TV și recunoaște că nu este la curent cu toate producțiile difuzate de posturile de televiziune.

Narcis: Nu mă uit la, nu știu. La Survivor, cred că mă chinui foarte tare.

Bursucu: Deci nu e genul tău.

Narcis: Nu văd pentru ce nu… Dar ți-am spus, nu contează… Sunt foarte atletic și știu că m-aș adapta, eu mă adaptez foarte ușor, dar nici nu știu exact ce difuzează cine. Știu câteva emisiuni de la Antena, că… N-am cablu pe bune, n-am… Am Netflix, tot ce poate să fie prin internet, aplicații.

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