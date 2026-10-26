Accident cu un autobuz plin de pasageri în România. 37 de persoane se aflau în vehicul

Un accident rutier s-a produs luni, 26 octombrie, pe DN1, în localitatea Ciolpani, după ce un autobuz și o autoutilitară au fost implicate într-o coliziune.

În urma impactului, două persoane aflate în autoutilitară au avut nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce cei 37 de pasageri din autobuz nu au solicitat transport la spital.

Accident cu un autobuz plin de pasageri în România