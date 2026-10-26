Accident cu un autobuz plin de pasageri în România. 37 de persoane se aflau în vehicul

Accident cu un autobuz plin de pasageri în România. 37 de persoane se aflau în vehicul
Accident. Foto: Facebook
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Un accident rutier s-a produs luni, 26 octombrie, pe DN1, în localitatea Ciolpani, după ce un autobuz și o autoutilitară au fost implicate într-o coliziune.

În urma impactului, două persoane aflate în autoutilitară au avut nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce cei 37 de pasageri din autobuz nu au solicitat transport la spital.

Accident cu un autobuz plin de pasageri în România

Potrivit ISU București-Ilfov, la sosirea echipajelor de intervenție au fost găsite două victime încarcerate în autoutilitară, fiind necesară intervenția echipelor de descarcerare.

„Intervenim pe DN1 în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, ca urmare a unui accident rutier produs între un autobuz și o autoutilitară. La sosirea primelor echipaje au fost identificate două victime încarcerate în autoutilitară. Se acționează pentru extragerea acestora. Victimele sunt în stare de conștiență”, transmite ISU București-Ilfov.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate mai multe resurse de intervenție.

„Intervenim cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, patru echipaje SMURD și un elicopter.”

37 de persoane se aflau în vehicul

Între timp, cele două victime au fost extrase din autoutilitară și preluate de echipajele medicale.

Una dintre persoane a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță de tip Unitate de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM). Ambele victime erau conștiente în momentul preluării de către cadrele medicale.

În ceea ce privește pasagerii autobuzului, autoritățile au precizat că niciuna dintre cele 37 de persoane aflate la bord nu a solicitat transportul la spital.

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