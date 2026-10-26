Ce a făcut Diana Buzoianu cu pisica devenită populară. Ce decizie a luat după ce s-a schimbat Guvernul

Diana Buzoianu a luat o decizie importantă după ce a părăsit funcția de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Fosta șefă a ministerului a ales să facă un gest care a emoționat numeroși internauți și care are legătură cu un suflet necuvântător. Anunțul a venit după ce urmăritorii săi au întrebat în repetate rânduri ce se va întâmpla cu Leia, pisica devenită cunoscută în mediul online.

În perioada în care a ocupat funcția de ministru, Diana Buzoianu a avut grijă de Leia, o felină cu o poveste impresionantă. Odată cu plecarea sa din minister, mulți s-au întrebat dacă animalul va rămâne în continuare în grija sa sau dacă va fi nevoit să se adapteze unui alt mediu.

Diana Buzoianu a luat pisica acasă

Fosta ministră a lămurit situația printr-o postare publicată pe Instagram, unde a explicat că nu a putut să se despartă de pisică. Astfel, a hotărât să o adopte și să îi ofere un cămin permanent. Decizia a fost apreciată de numeroși urmăritori, care au felicitat-o pentru implicare și pentru atașamentul față de animal.

,,Cu Leia ce s-a întâmplat?” – primesc foarte des această întrebare zilele astea. Pare că Leia are fanii ei . Răspunsul e: Leia și-a schimbat casa și a devenit pisica familiei. Nu m-am putut despărți de ea.”, a scris Diana Buzoianu.

Leia a fost găsită în luna aprilie într-un subsol, într-o stare gravă, după ce ar fi fost victima unui act de violență. Pisica avea leziuni neurologice și probleme serioase de mobilitate, fiind necesare îngrijiri medicale și o perioadă îndelungată de recuperare.

Cu ajutorul tratamentului și al îngrijirii primite, felina a reușit să își îmbunătățească starea de sănătate.

„Leia vine cu o poveste grea, dar și cu o forță extraordinară de a merge mai departe. Prin această adopție, arătăm că schimbarea este posibilă atunci când cineva alege să se implice”, a transmis Diana Buzoianu.

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