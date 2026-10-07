De ce pisicile dorm atât de mult. Explicația din spatele unuia dintre cele mai cunoscute obiceiuri ale lor

De ce pisicile dorm atât de mult. Explicația din spatele unuia dintre cele mai cunoscute obiceiuri ale lor
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Oricine are o pisică a observat probabil că aceasta poate petrece o bună parte din zi dormind sau moțăind. Deși comportamentul poate părea un semn de lene, explicația are legătură cu evoluția felinelor și cu modul în care acestea își folosesc energia.

Pisicile domestice pot dormi între aproximativ 10 și 17 ore pe zi, deși durata diferă în funcție de vârstă, nivelul de activitate și mediul în care trăiesc.

Obiceiul provine în mare parte de la strămoșii lor sălbatici, explică psihologul specializat în comportamentul animalelor David Sands pentru BBC Science Focus.

De ce pisicile petrec atât de mult timp dormind

Felidele sunt prădători, iar vânătoarea presupune perioade scurte de activitate foarte intensă. Urmărirea prăzii, pândirea și atacul consumă multă energie, motiv pentru care perioadele lungi de odihnă permit organismului să-și refacă rezervele.

Pisicile domestice nu mai sunt nevoite să vâneze pentru fiecare masă, însă au păstrat o mare parte din comportamentul strămoșilor lor.

Astfel, chiar și o pisică ce își petrece întreaga viață într-un apartament poate alterna perioadele lungi de odihnă cu episoade foarte scurte de activitate intensă: aleargă prin casă, se joacă, urmărește o jucărie, iar apoi se întoarce la somn.

Există și o explicație pentru momentele în care pisicile par brusc pline de energie. Ele sunt în general animale crepusculare, ceea ce înseamnă că tind să fie mai active în jurul zorilor și al apusului. Aceste intervale erau favorabile vânătorii pentru strămoșii lor.

Pisicile nu dorm profund în toate aceste ore

O altă particularitate este faptul că mare parte din timpul pe care îl percepem drept somn poate fi reprezentat de momente în care animalul doar ațipește.

Pisicile alternează perioadele de somn mai profund cu cele în care rămân într-o stare de odihnă ușoară și pot reacționa rapid la ceea ce se întâmplă în jur.

De aici vine și imaginea familiară a pisicii care pare să doarmă, dar își mișcă imediat urechile atunci când aude un zgomot sau deschide ochii dacă cineva se apropie.

Acest comportament are tot rădăcini evolutive. Chiar dacă sunt prădători, pisicile trebuie să rămână suficient de vigilente pentru a detecta eventualele pericole.

Vârsta influențează numărul orelor de somn

Nu toate pisicile dorm la fel de mult. Puii au nevoie de mai mult somn pentru dezvoltare, iar pisicile în vârstă tind, de asemenea, să petreacă mai mult timp odihnindu-se.

Programul unei pisici poate fi influențat și de cel al oamenilor cu care trăiește. Animalele domestice își pot adapta într-o anumită măsură perioadele de activitate la rutina casei, mai ales în funcție de orele la care primesc mâncare sau se joacă.

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