De ce unii câini latră la televizor, iar alții îl ignoră. Ce văd, de fapt, animalele pe ecran

Unii câini par captivați de televizor, urmăresc imaginile și pot începe să latre imediat ce observă un alt animal pe ecran. Alții ignoră complet televizorul, iar diferența poate fi explicată prin modul în care câinii percep imaginile, dar și prin personalitatea și instinctele fiecărui animal.

Câinii pot vedea și recunoaște imaginile afișate pe televizoarele moderne, chiar dacă percepția lor vizuală diferă de cea a oamenilor. Cercetările arată că imaginile cu alți câini sunt printre cele care le atrag cel mai mult atenția.

Mișcarea joacă un rol important, iar imaginile cu alte animale pot determina câinele să se apropie de televizor, să urmărească acțiunea sau chiar să latre, potrivit The Guardian.

Unii câini încearcă inclusiv să miroasă televizorul sau să privească în spatele acestuia, aparent pentru a verifica ceea ce au văzut pe ecran.

De ce latră câinii la televizor

Reacția poate fi provocată atât de imagini, cât și de sunete. Un câine poate recunoaște vizual un alt câine pe ecran, iar lătratul sau alte zgomote produse de animale îi pot atrage suplimentar atenția.

Câinii sunt și foarte sensibili la mișcare. O pasăre, o veveriță, o pisică sau un alt câine care traversează rapid ecranul poate declanșa o reacție similară celei produse de observarea unui animal în viața reală.

Modul în care câinii văd televizorul s-a schimbat și odată cu tehnologia. Ecranele moderne produc imagini care pot părea mai naturale pentru câini decât cele ale televizoarelor mai vechi.

Culoarea contează și ea. Câinii nu percep spectrul cromatic la fel ca oamenii, iar vederea lor este adaptată în special pentru anumite nuanțe, precum albastrul și galbenul.

De ce alți câini ignoră complet televizorul

Nu toți câinii sunt la fel de interesați de stimulii vizuali. Personalitatea, rasa și instinctele pot influența reacția animalului.

De exemplu, câinii selecționați de-a lungul timpului pentru a urmări sau vâna animale mici pot fi mai sensibili la mișcările rapide de pe ecran. În schimb, câinii pentru care mirosul joacă un rol mai important în reacția la anumiți stimuli pot fi mai puțin interesați de ceea ce apare pe ecran.

Experiența contează, de asemenea. Un câine care trăiește într-o casă în care televizorul funcționează frecvent se poate obișnui cu imaginile și sunetele și poate ajunge să le ignore.

Chiar și câinii interesați de televizor tind să îl urmărească doar pentru perioade scurte. Cercetările sugerează că imaginile cu alți câini și animale sunt în general mai atractive decât cele în care apar exclusiv oameni.

Lătratul la televizor nu reprezintă, în sine, un comportament neobișnuit. Dacă animalul devine însă foarte agitat sau stresat de ceea ce vede, specialiștii recomandă să nu fie lăsat singur în fața unor programe care îi provoacă o stimulare excesivă.

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