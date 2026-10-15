Vești despre pensiile din 2027! Câți bani ar putea primi în plus pensionarii care au acum 3.000 de lei pe lună

Pensiile ar urma să fie majorate în 2027, însă procentul exact al indexării nu este cunoscut în acest moment. Viitorul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat că există angajamentul ca veniturile pensionarilor să crească anul viitor, însă valoarea majorării va depinde de situația financiară a statului și de spațiul bugetar disponibil.

În prezent, autoritățile nu au stabilit un procent oficial de creștere, iar decizia finală va fi luată odată cu construirea bugetului pentru anul 2027.

Vești despre pensiile din 2027

Într-o intervenție la Antena 3, Florin Manole a transmis că majorarea pensiilor este asumată de PSD, însă cifrele nu pot fi prezentate deocamdată.

„Da, pensiile vor fi indexate cu siguranță. Nu pot să vă spun cifrele”, a declarat acesta.

Oficialul a explicat că discuțiile privind nivelul concret al indexării urmează să fie purtate împreună cu premierul desemnat, Luca Niculescu, și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit lui Manole, principala limitare în stabilirea procentului de majorare o reprezintă deficitul bugetar și obligațiile financiare pe care statul trebuie să le respecte.

„Pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea”, a precizat ministrul propus al Muncii, subliniind că decizia finală va depinde de resursele disponibile în bugetul de stat.

Astfel, deși există o promisiune clară privind creșterea pensiilor în 2027, pensionarii vor trebui să mai aștepte până la finalizarea construcției bugetare pentru a afla cu exactitate cât de mare va fi majorarea. Autoritățile estimează că bugetul pentru anul viitor va fi definitivat până la 1 decembrie 2026, moment în care vor exista date mai clare privind fondurile care pot fi alocate sistemului public de pensii.

În lipsa unui procent oficial, pot fi realizate doar simulări matematice privind impactul unei eventuale indexări. De exemplu, o pensie de 2.000 de lei ar ajunge la 2.100 de lei în cazul unei majorări de 5%, la 2.140 de lei în cazul unei creșteri de 7% și la 2.160 de lei dacă indexarea ar fi de 8%.

Câți bani ar putea primi în plus pensionarii care au acum 3.000 de lei pe lună

Pentru o pensie de 3.000 de lei, o indexare de 5% ar însemna o creștere până la 3.150 de lei. Dacă procentul ar fi de 7%, valoarea ar urca la 3.210 lei, iar în cazul unei majorări de 8%, pensia ar ajunge la 3.240 de lei.

În cazul unei pensii de 4.000 de lei, o creștere de 5% ar duce suma la 4.200 de lei. O indexare de 7% ar însemna o pensie de 4.280 de lei, în timp ce o majorare de 8% ar ridica venitul lunar la 4.320 de lei.

Simulările arată că pentru pensiile cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, valorile pot crește semnificativ în funcție de procentul stabilit de Guvern. Astfel, o pensie de 3.500 de lei ar putea ajunge între 3.675 și 3.780 de lei, una de 4.500 de lei ar putea crește până la un nivel cuprins între 4.725 și 4.860 de lei, iar o pensie de 5.000 de lei ar putea urca între 5.250 și 5.400 de lei. Aceste calcule reprezintă însă exclusiv scenarii teoretice și nu reflectă o decizie oficială a autorităților.

Planul prezentat de PSD vizează nu doar pensiile contributive, ci și alte categorii de venituri din sistemul public. Printre prioritățile formațiunii se află și „indexarea pensiilor (inclusiv militare) și a pensiei minime”, ceea ce înseamnă că eventualele majorări ar urma să se aplice unui număr mai mare de beneficiari.

Înaintea stabilirii nivelului de indexare, viitorul Executiv va trebui să prezinte situația deficitului bugetar și obligațiile financiare existente, astfel încât bugetul pentru anul 2027 să fie construit în limitele asumate la nivel fiscal. În același timp, PSD susține menținerea predictibilității fiscale și evitarea unor noi creșteri de taxe în anul următor, alături de asigurarea fondurilor necesare pentru sistemul sanitar și alte servicii publice.

Pentru pensionari, momentul decisiv va fi adoptarea bugetului pe 2027, când va deveni clar dacă există suficient spațiu financiar pentru o majorare apropiată de rata inflației sau dacă Executivul va opta pentru un procent mai redus. Până atunci, singura certitudine oferită de reprezentanții viitoarei guvernări este că pensiile nu ar urma să rămână la nivelul actual pe parcursul anului 2027.

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