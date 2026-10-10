1.000 în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează și când primesc banii

1.000 în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează și când primesc banii
Ce pensionari vor primi bani în plus
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Mii de pensionari din România pot primi în 2026 bani în plus de la stat, însă valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile lunare. Cea mai mare sumă, de 1.000 de lei, este rezervată persoanelor cu pensii mici. În paralel, se așteaptă vești despre o posibilă creștere a veniturilor în 2027, dar procentul de majorare nu a fost stabilit oficial.

Sistemul public de pensii se confruntă cu numeroase provocări, iar veniturile vârstnicilor rămân un subiect important pentru autorități. În timp ce sprijinul financiar din acest an este stabilit prin lege, pentru 2027 se discută despre o posibilă majorare a pensiilor, însă procentul nu a fost confirmat oficial.

Românii care vor primi 1000 de lei la pensie

Conform OUG nr. 23/2026, pensionarii din sistemul public și cei care beneficiază de pensii militare de stat pot primi acest ajutor dacă veniturile lunare cumulate nu depășesc 3.000 de lei. Suma maximă, de 1.000 de lei, este destinată persoanelor care încasează lunar cel mult 1.500 de lei.

Ajutorul este diferențiat în funcție de venit. Pensionarii care primesc între 1.501 și 2.000 de lei beneficiază de 800 de lei, în timp ce persoanele cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei primesc 600 de lei.

Banii se acordă în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie 2026. Astfel, pensionarii din prima categorie primesc câte 500 de lei la fiecare plată, cei din a doua categorie câte 400 de lei, iar ultima categorie beneficiază de două tranșe de câte 300 de lei. Nu este necesară depunerea unei cereri, întrucât plata se face automat, prin casele de pensii competente, din bugetul de stat.

Pentru 2027, nu a fost anunțat oficial un procent de majorare a pensiilor, deși în spațiul public s-a vehiculat o posibilă creștere de 7%. Potrivit Legii nr. 360/2023, indexarea se calculează în funcție de inflația medie anuală și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. O majorare de 7% ar aduce 140 de lei în plus la o pensie de 2.000 de lei și 210 lei la una de 3.000 de lei, însă aceste calcule sunt orientative.

Spre deosebire de ajutorul acordat în 2026, o indexare ar modifica valoarea lunară a pensiei, iar procentul final depinde de indicatorii economici și de deciziile oficiale.

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