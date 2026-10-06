Când se virează alocațiile și ajutoarele sociale în luna octombrie 2026. Anunț pentru români!

Când se virează alocațiile și ajutoarele sociale în luna octombrie 2026. Anunț pentru români!
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Luna octombrie vine cu noi plăți pentru milioane de beneficiari ai prestațiilor sociale. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a stabilit calendarul în funcție de tipul de ajutor acordat și de modalitatea prin care beneficiarii aleg să primească banii. Sumele achitate în această perioadă reprezintă drepturile aferente lunii septembrie 2026.

Primele plăți importante sunt programate pentru începutul lunii. Părinții care primesc alocația de stat pentru copii, dar și persoanele care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului sau de stimulent de inserție, trebuie să știe că banii vor ajunge în conturile bancare pe 8 octombrie.

Când intră alocațiile pentru copii

Alocația de stat reprezintă una dintre principalele prestații achitate lunar de stat către familiile cu copii. În octombrie 2026, beneficiarii care au optat pentru virarea banilor în cont bancar vor primi suma aferentă lunii septembrie începând cu data de 8 octombrie.

În cazul plăților efectuate prin intermediul Poștei Române, calendarul este diferit. Distribuirea sumelor către beneficiari va începe pe 10 octombrie.

Data de începere a plăților nu înseamnă neapărat că toți beneficiarii vor avea banii disponibili în aceeași zi, în special în cazul mandatelor poștale, unde distribuirea poate depinde de traseul poștal și de zona în care locuiește beneficiarul.

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Tot pe 8 octombrie sunt programate și viramentele bancare pentru indemnizația destinată persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului.

În aceeași categorie intră și stimulentul de inserție, acordat părinților care revin la serviciu înainte de expirarea perioadei de concediu pentru creșterea copilului și îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație.

Pentru persoanele care primesc aceste drepturi prin mandat poștal, plățile vor începe pe 10 octombrie.

Astfel, părinții care așteaptă atât alocația copilului, cât și indemnizația sau stimulentul de inserție trebuie să țină cont că datele stabilite pentru virarea în cont și cele pentru plata prin poștă sunt diferite.

Banii pentru persoanele cu dizabilități, virați din 14 octombrie

Un alt grup important de beneficiari îl reprezintă persoanele cu dizabilități. Pentru acestea, plata drepturilor sociale aferente lunii septembrie este programată mai târziu în luna octombrie.

Cei care primesc banii în cont bancar vor avea plățile efectuate pe 14 octombrie. În cazul beneficiarilor care încasează drepturile prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe pe 18 octombrie.

Calendarul este stabilit la nivel național, însă momentul efectiv în care banii pot fi încasați prin poștă poate varia în funcție de procesul de distribuire.

Alocația de plasament se plătește pe 20 octombrie

La jumătatea spre finalul lunii sunt programate alte categorii de prestații sociale.

Alocația de plasament va fi virată în conturile bancare începând cu 20 octombrie. Pentru beneficiarii care primesc banii prin mandat poștal, plățile vor începe tot pe 20 octombrie.

Aceeași dată este prevăzută și pentru plata alocației lunare de hrană destinată persoanelor infectate cu HIV/SIDA, precum și pentru indemnizația lunară de hrană acordată persoanelor diagnosticate cu tuberculoză.

Când se plătesc ajutoarele din venitul minim de incluziune

Tot pe 20 octombrie sunt programate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI).

În această categorie intră ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii. Pentru persoanele care primesc banii în cont bancar, virarea sumelor este prevăzută pentru 20 octombrie.

Și beneficiarii care primesc aceste ajutoare prin mandat poștal vor avea ca dată de începere a plăților tot 20 octombrie.

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