Destinația de TOAMNĂ care îi lasă pe turiști fără cuvinte! Are un castel în stâncă și un tren care circulă sub pământ

Europa ascunde destinații spectaculoase care merită descoperite mai ales toamna, când peisajele capătă culori de poveste, iar aglomerația din sezonul estival dispare. Una dintre acestea se află în Slovenia, unde un castel medieval a fost construit chiar în gura unei peșteri, la jumătatea unui perete uriaș de stâncă. Castelul Predjama, considerat cel mai mare castel construit într-o peșteră din lume, impresionează prin arhitectura sa neobișnuită, tunelurile secrete și legenda unui cavaler care ar fi reușit să reziste unui asediu datorită pasajelor ascunse în munte. Vestea bună este că turiștii români pot ajunge aici cu mașina sau cu avionul, iar în apropiere se află unele dintre cele mai impresionante peșteri și orașe medievale din Europa.

Castelul Predjama, fortăreața medievală construită într-o stâncă uriașă

În sud-vestul Sloveniei, în apropierea orașului Postojna, se află unul dintre cele mai neobișnuite castele din Europa. Predjama pare să răsară direct dintr-un perete de calcar, fiind construit la intrarea unei peșteri, sub o stâncă înaltă de 123 de metri. Privit de la distanță, castelul oferă imaginea unei fortărețe desprinse dintr-un film fantastic, înconjurată de păduri care toamna se colorează în nuanțe de galben, portocaliu și roșu.

Istoria sa se întinde pe mai bine de 800 de ani, iar poziția a fost aleasă pentru avantajele defensive oferite de relieful natural. Spre deosebire de castelele obișnuite, Predjama folosește stânca drept parte a sistemului său de protecție, în timp ce în spatele zidurilor se întinde o rețea de galerii și pasaje naturale.

Fortăreața este recunoscută de Guinness World Records drept cel mai mare castel construit într-o peșteră din lume, iar arhitectura sa reprezintă o combinație impresionantă între construcțiile medievale și formațiunile naturale.

Vizitatorii pot descoperi încăperile în care locuiau odinioară nobilii, bucătăria medievală, capela, armurăria și camera de tortură, dar și priveliștile spectaculoase care se deschid de la ferestrele castelului. Întreaga experiență oferă o imagine asupra vieții într-o fortăreață izolată, construită într-un loc care părea aproape imposibil de cucerit.

Legenda cavalerului care își păcălea dușmanii prin tunelurile secrete

Una dintre cele mai fascinante povești legate de Castelul Predjama este cea a cavalerului Erazem de Predjama, un personaj medieval devenit celebru datorită legendelor despre curajul și ingeniozitatea sa.

Potrivit tradiției locale, Erazem ar fi intrat în conflict cu autoritățile imperiale și s-ar fi refugiat în castel, unde a fost supus unui asediu îndelungat. Deși fortăreața era înconjurată de soldați, cavalerul ar fi reușit să primească în continuare alimente și provizii prin pasajele ascunse din spatele zidurilor.

Legenda spune că Erazem își ironiza adversarii trimițându-le alimente proaspete, demonstrând astfel că nu putea fi înfometat, chiar dacă toate drumurile obișnuite către castel erau blocate.

Povestea are și un final dramatic, deoarece cavalerul ar fi fost trădat de unul dintre servitorii săi, care le-ar fi dezvăluit atacatorilor momentul în care acesta se afla într-o încăpere vulnerabilă a fortăreței.

Chiar dacă unele detalii ale poveștii aparțin legendelor medievale, existența galeriilor din spatele castelului este reală, iar vizitatorii pot înțelege de ce această construcție a fost considerată o adevărată capodoperă defensivă.

La câțiva kilometri se află o peșteră în care turiștii călătoresc cu trenul sub pământ

Castelul Predjama nu este singura atracție spectaculoasă din regiune, deoarece la aproximativ nouă kilometri se află Peștera Postojna, una dintre cele mai cunoscute destinații subterane din Europa.

Experiența începe cu o călătorie neobișnuită la bordul unui tren electric, care transportă vizitatorii prin galerii impresionante, printre stalactite și stalagmite formate de-a lungul a milioane de ani. După această primă parte a traseului, turiștii continuă explorarea pe jos, însoțiți de un ghid, descoperind săli uriașe și formațiuni calcaroase spectaculoase.

Peștera este celebră și pentru proteu, un amfibian rar care trăiește în apele subterane și care este cunoscut popular drept „puiul de dragon”. Adaptat la viața în întuneric, acest animal reprezintă una dintre cele mai neobișnuite viețuitoare ale ecosistemelor carstice.

Turul Peșterii Postojna durează aproximativ o oră și jumătate, iar temperatura din interior se menține în jurul valorii de 10 grade Celsius pe tot parcursul anului. Din acest motiv, turiștii trebuie să aibă încălțăminte comodă și haine mai groase, chiar dacă afară este o zi însorită.

Pentru cei care doresc să viziteze atât castelul, cât și peștera, există bilete combinate, care pot fi mai avantajoase decât achiziționarea separată a intrărilor.

Ce alte locuri spectaculoase merită vizitate în apropiere

Regiunea din jurul orașului Postojna este una dintre cele mai interesante zone ale Sloveniei pentru iubitorii de natură, istorie și experiențe neobișnuite, deoarece pe o suprafață relativ restrânsă se găsesc peșteri spectaculoase, păduri, orașe istorice și obiective incluse în patrimoniul UNESCO.

La aproximativ 30 de kilometri de Postojna se află Peșterile Škocjan, renumite pentru canionul subteran uriaș prin care curge râul Reka. Vizitatorii traversează pasaje și poduri suspendate deasupra adâncurilor, într-un peisaj care pare desprins dintr-o lume ascunsă sub pământ.

O altă destinație interesantă este Rakov Škocjan, o vale carstică unde pot fi admirate poduri naturale de piatră, păduri și formațiuni geologice create prin prăbușirea unor galerii subterane. Toamna, culorile vegetației transformă zona într-un loc ideal pentru drumeții și fotografie.

La aproximativ 40 de kilometri se află Herghelia Lipica, cunoscută pentru creșterea celebrilor cai lipițani. Aici pot fi vizitate grajdurile istorice și pot fi descoperite tradițiile ecvestre ale regiunii, iar în anumite perioade sunt organizate demonstrații și tururi ghidate.

Cei care vor să combine explorarea peșterilor cu o escapadă la mare pot ajunge în orașul Piran, aflat pe litoralul sloven al Mării Adriatice. Localitatea impresionează prin arhitectura cu influențe venețiene, străduțele înguste și clădirile colorate, fiind deosebit de plăcută toamna, când numărul turiștilor este mai mic decât în timpul verii.

Ljubljana și Lacul Bled, două destinații care completează vacanța în Slovenia

O excursie la Castelul Predjama poate fi combinată cu vizitarea capitalei Sloveniei, Ljubljana, aflată la aproximativ 55 de kilometri de Postojna. Orașul este cunoscut pentru centrul său istoric compact, clădirile elegante, podurile peste râul Ljubljanica și castelul care domină capitala de pe un deal.

Printre atracțiile care merită descoperite se numără Podul Dragonilor, Piața Prešeren și celebrul Pod Triplu, iar o plimbare pe malurile râului oferă ocazia de a descoperi restaurante, cafenele și clădiri cu arhitectură spectaculoasă.

O altă destinație care nu ar trebui ratată este Lacul Bled, aflat la aproximativ 100 de kilometri de Postojna. Peisajul este unul dintre cele mai fotografiate din Slovenia, datorită bisericii construite pe o insulă în mijlocul lacului și castelului medieval aflat pe o stâncă deasupra apei.

Toamna, pădurile din jurul lacului capătă culori spectaculoase, iar turiștii pot face plimbări pe mal, pot vizita castelul sau pot gusta celebra prăjitură locală kremšnita, preparată cu cremă de vanilie.

Cum ajungi din România la Castelul Predjama. Variante cu avionul și cu mașina

Pentru turiștii români care vor să descopere această destinație neobișnuită, una dintre variante este călătoria cu avionul până la Ljubljana. Din București, legăturile aeriene se realizează de regulă cu escală, prin aeroporturi precum Belgrad, München, Varșovia sau Istanbul, în funcție de compania aeriană și de perioada aleasă.

De la aeroportul din Ljubljana, turiștii pot închiria o mașină și pot ajunge la Postojna în aproximativ o oră, iar de acolo mai au de parcurs aproximativ nouă kilometri până la Castelul Predjama.

Cei care preferă să călătorească pe șosea pot ajunge în Slovenia și cu mașina personală. Din București, distanța până în zona Postojna este de aproximativ 1.200 de kilometri, în funcție de traseul ales, iar călătoria poate dura în jur de 14–16 ore sau mai mult, dacă sunt incluse opririle și eventualele așteptări la frontieră.

Din vestul României, drumul este mai scurt, ceea ce face ca Slovenia să fie o destinație potrivită și pentru o vacanță de câteva zile. Pe traseu trebuie luate în calcul taxele de drum și vinietele aplicabile în țările tranzitate.

Există și posibilitatea de a ajunge cu trenul sau autobuzul din Ljubljana până la Postojna, însă legătura dintre oraș și Castelul Predjama necesită o planificare suplimentară. Autobuzul turistic sezonier care circulă între peșteră și castel nu funcționează în mod obișnuit în lunile de toamnă târzie, astfel că o mașină închiriată, un taxi sau un tur organizat reprezintă variante mai comode.

Cât costă vizitarea castelului și de ce toamna este un moment potrivit pentru excursie

Castelul Predjama poate fi vizitat pe tot parcursul anului, însă programul diferă în funcție de sezon. În octombrie, acesta este deschis în mod obișnuit între orele 10:00 și 17:00, iar din noiembrie până în martie programul este mai scurt, între orele 10:00 și 16:00.

Un bilet individual pentru Castelul Predjama costă orientativ 24 de euro pentru un adult, în timp ce intrarea la Peștera Postojna este de aproximativ 35 de euro. Pentru cei care vor să viziteze ambele atracții, un pachet combinat poate costa în jur de 50 de euro de persoană, în funcție de tarifele disponibile la momentul rezervării.

Trebuie făcută și o distincție între castel și peștera naturală aflată sub acesta. Deși fortăreața poate fi vizitată și în sezonul rece, accesul în anumite galerii naturale este restricționat sezonier pentru protejarea liliecilor care hibernează.

Pentru o excursie completă, patru zile sunt suficiente pentru a descoperi Ljubljana, Castelul Predjama, Peștera Postojna, Peșterile Škocjan și Lacul Bled, cu condiția ca deplasările să fie organizate eficient.

Toamna adaugă un farmec aparte acestei regiuni, deoarece pădurile colorate, diminețile cu ceață și atmosfera medievală pun în valoare arhitectura neobișnuită a castelului. În plus, Peștera Postojna poate fi vizitată indiferent de vreme, ceea ce face ca destinația să fie potrivită inclusiv pentru zilele ploioase de octombrie și noiembrie.

Castelul Predjama este una dintre cele mai surprinzătoare atracții ale Europei, un loc unde istoria medievală, legendele despre cavaleri și lumea subterană se întâlnesc într-un decor natural spectaculos, aflat la o distanță accesibilă pentru turiștii care pornesc din România.

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