Imaginile care au stârnit controverse. Rux și Opulență, alături de bunica ei în pat, într-un pictorial de Halloween

Rux și Opulență este din nou în centrul atenției, după ce a realizat o ședință foto controversată. Influencerița s-a costumat de Halloween și s-a așezat lângă bunica sa în pat. Urmăritorii nu au apreciat modul său artistic de a se exprima, astfel că a primit critici dure.

După ce oamenii și-au exprimat opinia în mediul online, spunând că un astfel de pictorial nu este deloc potrivit, Rux și Opulență nu a ezitat și a răspuns. Vedeta a transmis pe pagina sa de Instagram că nu este vorba despre a atrage atenția și că românii nu pot aprecia creativitatea diferită. Printre persoanele publice care au pus-o la zid pe influenceriță se numără și Ana Udriște, de meserie avocată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imaginile care au stârnit controverse

Halloweenul se apropie cu pași repezi. Oamenii se întrec în alegerea celor mai tari costume și pictoriale, iar Rux și Opulență a luat-o în serios. Influencerița s-a afișat cu un make-up îndrăzneț, perfect pentru această sărbătoare americană și îmbrăcată într-un mod excentric. Până aici nimic neobișnuit pentru o sesiune foto!

Numai că vedeta a decis să se pozeze alături de bunica ei care stătea în pat. Imaginile nu au fost pe gustul urmăritorilor săi. Astfel, Ana Udriște, avocată, a pus-o la zid. Aceasta a comentat spunând că nu înțelege shootingul, dar și acuzând-o că este în căutare de atenție cu orice preț.

„Cât de jos poți să ajungi ca persoană să îți cauți atenție cu japca? Și mă refer la mizeria asta, că Rux și le-a scos de pe Facebook, au rămas doar pe Instagram (…) Eu înțeleg că își caută atenție, că vrea să o bage lumea în seamă, este cum este (…), dar totul are o limită. Cât de jos poți să mergi să te folosești de imaginea unei persoane în vârstă, sper că nu este membru de familie, să faci asemenea mizerii? (…) Ce este în neregulă cu tine de faci mizeriile astea?”, a spus Ana Udriște, pe Instagram.

Răspunsul lui Rux și Opulență

Bruneta nu a întârziat să reacționeze. Rux și Opulență a transmis în mediul online că fiecare persoană are un stil aparte și că este normal să ne placă aspecte diferite.

Chiar și așa, nu înțelege de ce primește critici în acest sens, menționând că românii nu știu să aprecieze o astfel de formă artistică. Vedeta a precizat că a fost doar o ședință foto și că dacă își dorea să iasă în evidență, o făcea în alte moduri.

„Mi se pare atât de trist cât de des în România orice formă de creativitate mai extravagantă, mai ieșită din comun, e redusă la «Caut atenție». Faci un machiaj neobișnuit, o ținută extravagantă, fac un shooting mai diferit, mai creepy, de Halloween, că asta îmi place, îmi place să exprim partea dark și «Ce mai face asta că vrea atenție?» Dacă voiam atenție, credeți-mă că vă dădeam alte lucruri și nu apăreau pe Internet, ci în presă. Există oameni care se exprimă firesc în feluri în care tu nu te-ai exprima niciodată, pentru că suntem diferiți și nu trebuie să îți placă. Poți să spui Nu e pe gustul meu (…) Eu nu caut atenție, poate doar tu folosești o formă de exprimare creativă doar prin filtru ăsta. În România nu există ne exprimăm artistic (…) E doar «Doamne ferește, cum să faci asta?»”, a răspuns Rux și Opulență.

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