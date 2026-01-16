Ruxi Opulenta, apariție greu de privit după un tratament cosmetic! Ce nu fac femeile ca să arate bine

Roxana Erdei, sau Ruxi Opulenta, pare să fi greșit rezoluțiile de Anul Nou. Sau, cine știe, s-or fi încurcat mesajele către Divinitate, pentru că deși pe Instagram postează îndemnuri de genul ”Be Yourself”, Rux pare altă persoană. Imagini cu mare impact, obținute de CANCAN.RO!

Ruxi Opulenta, 39 de ani, e greu de recunoscut în imagini. Fața influenceriței pare desfigurată de un tratament cosmetic. Tenul ei pare să fi suferit un bombardament cu ace. Nu doar chipul ei simpatic este afectat, ci și gâtul. Niciun filtru nu poate ascunde efectele devastatoare ale atacului biologic ce a avut loc mai sus de umeri. Dar deh, suferi la frumusețe, ce să faci?

Câștigătoarea ”Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D a intrat și ea în grupul femeilor care ”și-au făcut ceva”, cum se spune. Nici vorbă să-și fi mărit bustul, pe care și-l ironizează ea însăși pe Insta de multe ori. Fața, sau pașaportul ei în social media, a fost poligonul de tragere de data asta.

Ruxi Opulenta, apariție șocantă în Capitală

E bizar ca tocmai o persoană a cărei ocupație este să persifleze ”divele” care își fac asemenea tratamente faciale a decis să li se alăture. Aspectul este șocant și sperăm că rezultatul final va fi wow. Bruneta, originară din Satu Mare, nu s-a sinchisit însă că o vede lumea cu urmele înțepăturilor și s-a dus la Lidl, să-și ia fructe și legume, pentru că să nu uităm că un corp de invidiat, așa cum e al ei, se întreține cu mare atenție la alimentație.

Ruxi conduce cu aplomb, cu cafeaua în mâna dreaptă. Sperăm că e mașină cu cutie automată, altfel va trebui s-o bage și pe ea în service cât de curând. Poartă un cardigan cu gri și galben, de care pare că nu s-a despărțit în ultimele zile, dacă e să ne luăm după story-uri. Într-adevăr pare extrem de comod, moale, din lână. Pe lângă pulover, Ruxi are pantaloni comozi și o șapcă de trapper, sub care își ascunde părul bogat și negru și probabil, a vrut ca înțepăturile să fie mai puțin vizibile. Ce fac femeile ca să arate bine! New year, new me!

CITEȘTE ȘI – Ruxi Opulenta își trăiește viața printre bărbați celebri și cu bani, dar spune „pas” la compromisuri: ”Decât să fiu cu orice prost, mai bine…”

NU RATA – Ruxi Opulenta, dezvăluiri incendiare: cât de dotat trebuie să fie bărbatul ideal, cea mai buna zodie în pat! Își expune viața amoroasă: ”Nu mai dau 90 de lei pentru o …”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.