Ruxi Opulenta, dezvăluiri incendiare: cât de dotat trebuie să fie bărbatul ideal, cea mai buna zodie în pat! Își expune viața amoroasă: ”Nu mai dau 90 de lei pentru o …”

Rux și Opulență a făcut furori în cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN EXCLUSIV! Vizita fashionistei a avut un scop precis, și anume acela de a anunța lansarea celei de-a doua cărți pe care câștigătoarea de la „Bravo, ai stil!” a conceput-o. Influencerița tocmai a scos pe piață volumul „Doar tu și Dumnezeu”, disponibil pe site-ul Roxanei Erdei. Și pentru a face mai bine cunoștință cu autoarea cărții, RUXI a decis să lase deoparte menajamentele. Și-a pus viața pe tavă într-un interviu de excepție, iar dezvăluirile au fost de-a dreptul insolite, cu accente amuzante!

Factorul declanșator al creației pentru Roxana Erdei a fost relația toxică avută cu un străin. Așa a luat amploare prima carte a vedetei – „Intoxicată”. După ce și-a revenit din insuccesul emoțional, RUXI nu a mai vrut să audă de bărbați și s-a concentrat pe elaborarea unui nou roman. Astfel a văzut lumina tiparului creația „Doar tu și Dumnezeu”, ce are ca scop încurajarea semenilor că sunt capabili de realizarea unor lucruri mărețe. Dincolo de titulatura de scriitoare, RUXI a rămas un personaj savuros, cu un discurs memorabil, relatat mai jos!

RUXI, încurcată de propria notorietate pe aplicațiile de dating online: „Nu mai plătesc 90 de lei pentru p###!”

CANCAN EXCLUSIV: Ultima dată când am vorbit cu tine mi-ai spus că acum ești singură, nu s-a schimbat nimic între timp?

RUXI: Nu, dar de atunci până acum nu am avut timp să gândesc la bărbați, pentru că am fost foarte ocupată cu lansarea cărții și cu alte lucruri pe care le fac eu cu munca. Și pe viața personală mi s-au mai întâmplat chestii cu familia și n-am avut timp. Vreau să reintru în forță, dar nu știu cum, că pe aplicațiile de dating pentru mine e greu. Pentru că toți îmi scriu «ah, tu ești RUXI». Și deja când unul îmi scrie așa, nu mai am chef.

CANCAN EXCLUSIV: De ce? Te-ar stimula mai tare ca el să nu știe cine ești?

RUXI: Mi-ar plăcea să fie un tip care nu mă știe, un străin sau cineva care nu știe cine sunt. Dar până la urmă, când ajung să-i dau Instagramul meu, că nu poți să vorbești doar pe aplicația aia, apar întrebari, «ești faimoasă?».

CANCAN EXCLUSIV: Ce aplicații, tu zici de Tinder?

RUXI: Nu, Doamne ferește! Pe Bumble mi-am făcut cont și pe Raya. Raya e cu străini, mai mulți, o plătești, 90 de lei, dar am zis că eu nu mai plătesc 90 de lei pentru p###. Gata, e prea scumpă, 90 de lei! 90 de lei pentru o pontențială p###, că nu știi dacă îți iese sau nu combinația. Fiind străini, trebuie să vorbești, să te duci la ei, să te cheme, să îți plătească avionul, că nu mă duc pe banii mei pentru p###.

Ruxi “Opulenta”, despre dotarea masculului perfect: “Pentru mine e suficient 17.5 cm!”

CANCAN EXCLUSIV: Fizic ce trebuie să aibă bărbatul ideal?

RUXI: Sexual trebuie să mă atragă foarte mult. Dar acum eu sunt într-o pauză, pentru că nu prea mai am chef. Oricât de mult mi-ar plăcea fizic, n-am chef, mi se pare prea multă muncă. Trebuie să mă spăl, să mă machiez, să ies din casă, să vorbesc cu el, să mă prefac că e amuzant, că sunt interesată de el.

CANCAN EXCLUSIV: Care este mărimea ideală pentru tine?

RUXI: Am ajuns la concluzia că, pentru mine, 17.5 centimetri! Plus grosimea, acolo e alt calcul. Cam cât e paharul ăsta, nu partea de sus, baza!

CANCAN EXCLUSIV: Și dacă e doar dotat și atât?

RUXI: Nu mai, la 20 de ani puteam să accept asta. Acum trebuie să fie pachetul complet, pentru că nu mai am nervi, de asta zic că sunt într-o pauză de bărbați acum. Trebuie să îmi dau seama ce vreau, să mă liniștesc, nu mai am dorințe momentan. Trebuie să treacă, vine vara!

CANCAN EXCLUSIV: Care e cea mai bună zodie la pat?

RUXI: Am făcut asta, sondaj pe net, cu fetele, ar fi ieșit că scorpionul. Am fost de două ori, cu doi scorpioni, a fost horror. Dar m-am înțeles cu gemenii, cu taurii. Ăla din «Intoxicată» e leu, la sex mă refer, era rău.

Roxana Erdei conturează rezumatul noii sale cărți, “Doar tu și Dumnezeu”: ” Te învață cum să crezi că o să reușești!”

CANCAN EXCLUSIV: Povestește-mi de ce este intitulată cartea „Doar tu și Dumnezeu”?!

RUXI: Titlul nu are legătură neapărat cu religia. Are legătură cu energia care înseamnă Dumnezeu și e o stare de care avem nevoie ca să reușim. Cartea vrea să inspire oamenii, să înțeleagă că viața e grea pentru toți și doar pentru că ne lovim de chestii grele nu înseamnă că acolo s-a sfârșit totul. Cartea e făcută să îți dea un vibe că poți. Și ai nevoie de energia reprezentată de Dumnezeu ca să îți controlezi creierul. Mulți trăim cu speranța, dar n-avem credința.

Adică eu sper că o să reușesc, dar nu cred că o să reușesc. Cam despre asta e vorba în carte, te învață cum să și crezi că o să reușești. Să te facă în fiecare zi să lucrezi la tine, să ieșim din negativismul ăsta cu care am fost crescuți și în care trăim. E prea mult negativism și toți suntem foarte pesimiști. Trebuie să învățăm să gândim despre noi ca niște șmecheri. Noi ne purtăm cu noi ca și cum ne urâm.

CANCAN EXCLUSIV: Cartea are personaje? Este fictivă?

RUXI: Tot ce e scris în carte sunt povești reale. Și ale mele și ale altor fete, e încardată la roman. Practic, toată cartea este o conversație la telefon între două fete – Anda și Irina. Și ele încep să își povestească tot ce trăiesc, ajung în traume din copilărie, ajung la părinți. Și pe cât evoluează acțiunea, își dau seama de niște lucruri despre ele. Cu cât citești mai mult, îți dai seama că tu ești ăla. Și au niște revelații la sfârșitul cărții.

