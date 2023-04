Roxana Erdei și-a lansat o nouă carte, „Doar tu și Dumnezeu”! Fosta concurentă BAS și-a expus trăirile: „E profundă!”

Roxana Erdei și-a lansat cea de-a doua carte, „Doar tu și Dumnezeu”! Câștigătoarea ultimul sezon „Bravo, ai stil!” și-a expus trăirile proprii într-o nouă scriere. Cititorii au parte și de o frumoasă surpriză la final, menită să îi facă să se deschidă, după ce vor citi rândurile scrise de tânără! Iată detaliile mai jos, în articol.

În urmă cu o zi, Roxana Erdei i-a anunțat pe urmăritorii săi că a fost lansată cea de-a doua carte, „Doar tu și Dumnezeu”. Fosta concurentă BAS a mărturisit că primele cărți comandate vor fi semnate chiar de ea. Cu o bucurie în glas, Ruxi le-a spus prietenilor virtuali: „Primele comenzi care se întâmplă azi și mâine, le semnez!”.

„Doar tu și Dumnezeu”, noua carte lansată de Ruxi, fosta concurentă BAS

Apoi, tânăra le-a dezvăluit urmăritorilor săi faptul că și-a ales o copertă specială pentru cartea sa. Mai cu seamă, coperta întruchipează cartea de tarot „Lumea”, care, de altfel, are o însemnătate aparte.

Și-a așternut gândurile, trăirile și experiențele printre paginile cărții și așteaptă, cu nerăbdare, să fie descoperite de cei care doresc să o citească. Scrierea are o încărcătură emoțională și spirituală.

„Stați să-mi trag sufletul, pentru că nu știți ce emoții am. Am foarte mari emoții legate de carte. V-am spus că o să vă povestesc despre cartea asta, despre copertă, are o semnificație foarte specială. Coperta asta este cartea de tarot „Lumea”. (…) Este o semnificație foarte profundă, consider eu, pentru stadiul ăsta al umanității și al vieții noastre.

Trecem la următorul nivel, despre asta e vorba! Și în carte este o poveste atât de tumultoasă, dar cu atâtea învățături! Și vă jur că eu, ultima dată când am recitit-o ca să o revizuiesc, mi-am schimbat vibe-ul. Are atâta putere…”, a spus Roxana Erdei.

Vezi și RUXI OPULENTA ȘI-A UMPLUT CONTUL DUPĂ “SUNT CELEBRU”, DAR… ACCEPTĂ CADOURI ȘI DE LA MASCULII DORITORI: “AȘTEPT ȘI ALTE CARDURI!”

Roxana Erdei mărturisește că noua carte este profundă

Cea de-a doua carte scrisă de Roxana Erdei conține indicii și un simbolism aparte.

„E foarte profundă, nu se compară cu prima (n.r. carte „Intoxicată”). Prima e strict despre o relație toxică. Asta (n.r. a doua carte lansată de Roxana) te duce la următorul nivel. E profundă și cred că mulți suntem în stadiul ăsta al vieții în care avem nevoie să citim ce este aici și să trăim chestiile astea”, a continuat fosta concurentă BAS.

La finalul cărții Roxanei Erdei se află și un mic jurnal care trebuie completat de cei care o citesc: „E o carte specială, pentru că nu e doar despre ce citiți în ea. La final, sunt niște chestii la care trebuie să răspundeți. Despre voi, după ce ați citit cartea”.