Revenirea la civilizație s-a produs pentru concurenții detașați în jungla dominicană. Printre personajele care au trăit experiența „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” se numără Roxana Erdei, cunoscută publicului drept Ruxi Opulenta. Atitudinea malițioasă a vedetei s-a menținut pe tot parcursul show-ului de la PRO TV, unde intrigile nu au întârziat să apară. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ruxi a făcut lumină în cazul proiectului la care a luat parte, dar a dat din casă și despre apropierea de Cristi Mitrea, după ce camerele de luat vederi au surprins acțiuni clare între fashionistă și luptător.

Ba s-au simpatizat, ba s-au distanțat unul de celălalt. Aproape că nici fostul lui Mantea nu mai înțelegea ce se întâmplă în jungla celebrităților. Toate acestea pentru că Ruxi părea ușor nehotărâtă în privința lui Mitrea, în timpul competiției.

După ce s-au liniștit apele și starurile s-au întors pe plaiuri mioritice, idila s-a complicat și mai tare, pentru că Ruxi pare să-l provoace pe luptător să o curteze din nou, mai asiduu!

„Am început să plâng în hohote!”

CANCAN.RO: De pisici ți-a fost cel mai dor cât timp ai fost plecată, sau ai avut și alte carențe pe care ai simțit să ți le îndeplinești când ai ajuns acasă?

RUXI: De pisici mi-a fost foarte dor. Când am văzut o poză cu ele, am început să plâng în hohote. Mi-a fost foarte, foarte foarte dor de pisicile mele. Alte carențe, ce, da, am făcut alte chestii. O…

CANCAN.RO: O…ce?

RUXI: Când am ieșit de acolo, na, m-am relaxat și eu puțin. Am făcut o… relaxare.

CANCAN.RO: În ce a constat relaxarea, Ruxi?

RUXI: O destindere împreună cu mine și corpul meu!

CANCAN.RO: Doar tu cu tine, atât?!

RUXI: Doar eu cu mine, singură eram în hotel, ce voiai să fac?

CANCAN.RO: Căci altfel…

RUXI: Căci altfel luam pe acolo vreun dominican, ceva!

CANCAN.RO: Așa rău a fost?

RUXI: Păi după atât de mult timp în junglă, tu cum îți imaginezi că ai fi? Acolo nu ai dorințe. Când ești acolo, nu știu ce se întâmplă, că nu ai, dar când ieși, refulează tot!

„S-au întâmplat multe în jungla aia…”

CANCAN.RO: Dar cum a fost, per total, ca experiență, chiar dacă e o întrebare-clișeu?

RUXI: A fost foarte, foarte intens, nu știu cum să explic. A fost foarte intens psihic. A fost ceva nou, tu ești obișnuit acasă să ai de toate, să ai totul la ușă, te bucuri de orice. Ți-e foame, comanzi, ai bani, ai de toate.

Acolo nu ai nimic, doar hainele de pe tine, trei linguri de orez și trei linguri de fasole. Era rău, plus că stăteai cu niște oameni care nu îți plăceau toți!

CANCAN.RO: Dar după ce se „întoarce” și Cristi, mai ieșiți la o cafea?

RUXI: Să se întoarcă, îl aștept, hai!

CANCAN.RO: Fă și tu lumină în acest caz!

RUXI: M-am împrietenit cu foarte multă lume acolo, inclusiv cu Cristi, acum să vedem dacă ne înjurăm sau rămânem prieteni, că în junglă uneori ne înjuram, alteori ne împrieteneam, deci nu știu!

CANCAN.RO: Adică nu e loc de mai mult acolo? Îl găsești atrăgător pe Cristi?

RUXI: S-au întâmplat multe în jungla aia…

CANCAN.RO: Deci e loc sau nu e loc de mai mult?

RUXI: Suntem amândoi agitați, ca să zic așa, ca și caractere, și cred că ne-am ciocni prea mult. Adică nu în sensul ăla! Suntem două caractere prea puternice amândoi și nu ne-am înțelege.

