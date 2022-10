Noi disensiuni au fost iscate în cadrul show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. De data aceasta, în prim-plan se află Ruxi și Cristi Mitrea. După ce s-au sărutat în fața celorlalți concurenți, pare că Ruxi i-a declarat „război” luptătorului MMA.

Unde-i dragoste pare să fie și război. Sau, cel puțin din declarațiile creatoarei de conținut, nu pare să fi fost un moment în care să se înfiripe o poveste de iubire între ea și Cristi Mitrea, ci o adevărată „luptă” prin care să îl împingă pe luptătorul MMA spre eliminare. În seara aceasta, într-o nouă ediție a show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” de la Pro TV, Ruxi își va arăta adevăratele intenții.

Deși părea că se înfiripă un cuplu între cei doi (vezi AICI întreaga poveste), pare că Ruxi i-a declarat „război” lui Cristi Mitrea. Asta pentru că tânăra de 32 de ani ar avea intenția să îl „doboare” pe luptătorul MMA și să îl ducă spre pragul de eliminare.

Ruxi vrea ca luptătorul MMA să fie eliminat din competiție

În ediția din seara aceasta, de la Pro TV, Ruxi se va destăinui Anisiei. Creatoarea de conținut îi va mărturisi că și-ar dori să îl „scoată din joc pe Cristi”, pentru că ar fi nevoie „să scape de bărbați”: „Mi-ar plăcea să mă ajute Universul să-l scot din joc pe Cristi! Aș vrea să încerc chestia asta. Poate sunt nebună pentru că asta cred sau că vreau să fac asta. Pur si simplu e un bărbat și avem nevoie să scăpăm de bărbați”.

Anisia nu va rămâne indiferentă în fața declarațiilor făcute de Ruxi și îi va da replică: „Dar ție nu-ți mai place deloc de el sau te obosește? Sau de ce?”.

În plus, Ruxi va mărturisi că, de fapt, nu s-a înfiripat nimic între ei și că a fost o „caterincă”: „Nu mi-a plăcut niciodată, Anisia. Am făcut caterincă, după am văzut că el s-a schimbat, că a devenit mai calm și am zis să o mai țin, dar eu i-am spus că e gata, gluma nu mai e amuzantă, a plecat și Mara… A ieșit combinația!”.

Sursă foto: capturi video Youtube