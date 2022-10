Ruxi, adevărul despre „relația” cu Cristi Mitrea: „Nu mi-a plăcut niciodată”. Sportivul nu vrea să renunțe!

Zilele trecute, Ruxi și Cristi Mitrea și-au uimit colegii, după ce s-au sărutat în văzul tuturor. Se pare că „sentimentele” celebrei influencerițe au dispărut brusc, iar acum vrea să îl scoată pe luptătorul MMA din competiție. Mai mult, concurenta a spus adevărul despre „relația” cu fostul partener al Andreei Mantea.

Săptămâna trecută între Ruxi și Cristi Mitrea a avut loc un sărut pasional. Colegii celor doi se așteptau ca între aceștia să înceapă o poveste de dragoste, dar se pare că, influencerița a avut cu totul alte planuri.

Ruxi a recunoscut că își dorește să îl scoată din competiție pe Mitrea, iar tot ce a făcut a fost doar o strategie.

„Mi-ar plăcea să mă ajute Universul să-l scot din joc pe Cristi! Aș vrea să încerc chestia asta. Poate sunt nebună, pentru că asta cred sau că vreau să fac asta. Pur si simplu e un bărbat și avem nevoie să scăpăm de bărbați”, i-a mărturisi Ruxi, Anisiei.

În continuare, Anisia a vrut să afle mai multe despre idila celor doi și i-a mai adresat o întrebare ce va stârni curiozitatea multora: „Dar ție nu-ți mai place deloc de el sau te obosește? Sau de ce?”.

Fără să stea pe gânduri, Ruxi a mărturisi că între ei a fost, de fapt, o glumă și în realitate nu l-a plăcut niciodată pe sportiv: „Nu mi-a plăcut niciodată, Anisia. Am făcut caterincă, după am văzut că el s-a schimbat, că a devenit mai calm și am zis să o mai țin, dar eu i-am spus că e gata, gluma nu mai e amuzantă, a plecat și Mara… A ieșit combinația!”

Sportivul nu vrea să renunțe!

Deși în fața celorlați colegi nu a vrut să pară afectat de „despărțire”, la testimoniale fostul luptător de MMA a recunoscut că nu vrea să renunțe atât de ușor la cea cu care s-a sărutat pasional.

„Ruxi foarte răutăcioasă cu fosta ei iubire. A zis că ne-am despărțit și i-am zis „mie nu mi-a comunicat nimeni, nu am avut niciun dialog pe tema asta, îmi pare rău așa că mâna o pun unde vreau”.

Relația noastră nu este terminată. Se simte o chimie, se simte o emoție și de fiecare dată când stăm unul lângă celălalt tremură poduțul”, a spus Cristi Mitrea .