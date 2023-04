”A fost oribil, mai mult decât toxic!” Ruxi Opulenta e singură și nu mai vrea să audă de bărbați!

Roxana Erdei este câștigătoarea ultimului sezon de „Bravo, ai stil!”, așa că nu putea lipsi de la evenimentul de lansare a postului Kanal D2. Emisia acestuia va debuta, din 2 aprilie, de la ora 19:00, fix cu show-ul pe care „Opulenta” l-a câștigat. Fosta concurentă este pregătită să le „jurizeze” aspru, de acasă, pe noile competitoare. A declarat-o în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Dincolo de spectrul profesional, RUXI a pătruns și în sfera personală, în cadrul aceluiași interviu. Vedeta ne-a dezvăluit că este singură, după o relație extrem de nereușită. Îl cataloghează drept nepotrivit pe fostul partener care, spune aceasta, nici măcar nu era român. Practic, nu vorbeau aceeași limbă nici la propriu, nici la figurat.

( NU RATA: RUXI OPULENTA ȘI-A UMPLUT CONTUL DUPĂ “SUNT CELEBRU”, DAR… ACCEPTĂ CADOURI ȘI DE LA MASCULII DORITORI: “AȘTEPT ȘI ALTE CARDURI!” )

RUXI Opulenta se anunță nemiloasă în judecarea noilor concurente de la „Bravo, ai stil!”: „O să fiu malefică!”

CANCAN.RO: Ce cauți la party la Kanal D, că ultima dată când ne-am întâlnit erai în altă „ogradă”?!

RUXI Opulenta: De aici am plecat și am venit să îmi salut prietenii și oamenii cu care m-am simțit bine jumătate de an și cu care am devenit așa stilată.

CANCAN.RO: Deci nu apari la „Bravo, ai stil!”?

RUXI Opulenta: Nu apar, dar dacă mă invită, o să vin. Momentan, am înețeles că e cu fete care nu sunt celebre și abia aștept să văd, că sunt curioasă să văd.

CANCAN.RO: Te uiți de acasă și o să le judeci?

RUXI Opulenta: Mă uit de unde apuc, dar o să le judec rău. O să fiu rea, malefică, că la emisiune nu am fost atât de rea, dar acum o să fiu malefică! Abia aștept să am și eu șansa să fiu malefică. O să pun pe story și o să zic «ținuta asta, fetiță…». Eu doar duc mai departe titlul care mi s-a oferit, până mi-l ia alta. Sper să câștige o fată care să-mi placă și mie.

( CITEȘTE ȘI: RUXI OPULENTA ÎL PROVOACĂ PE GLADIATORUL MITREA SĂ TREACĂ LA ATAC: “SĂ SE ÎNTOARCĂ, ÎL AȘTEPT, HAI!” )

RUXI se vrea singură pentru mult timp, după eșecul ultimei relații: „A fost oribil, mai mult decât toxic!”

CANCAN.RO: Și dacă fetele vor lua coroana de la tine, vreun băiat, vreodată, ce a luat de la tine?

RUXI Opulenta: A vrut să-mi ia banii. A vrut să ceară, am zis «boss, dacă banii ăștia ies din mâna mea și ajung în mâna ta, eu nu te mai văd ca bărbat, te văd ca pe un mameluc».

CANCAN.RO: Ești solo acum?

RUXI Opulenta: Da, sunt solo, și cred că o să stau solo o perioadă, fiindcă am avut o relație foarte nereueșită.

CANCAN.RO: Cât a durat?

RUXI Opulenta: Din iunie până prin octombrie. Chiar s-au întâmplat multe.

CANCAN.RO: A fost toxic?

RUXI Opulenta: Oribil, mai mult decât toxic.

CANCAN.RO: Și tu pari ușor impulsivă!

RUXI Opulenta: Nu mai sunt așa impulsivă, sunt foarte înțeleaptă. Dar eu și băiatul respectiv nu ne-am înțeles deloc.

CANCAN.RO: Era celebru?

RUXI Opulenta: Nu, nici nu e român.

( ACCESEAZĂ ȘI: CELIA A CRITICAT-O DUR PE RUXI OPULENTA. ARTISTA A FOST ȘOCATĂ DE APARIȚIA INFLUENCERIȚEI DE LA UN EVENIMENT: ”ESTE JIGNIRE, SFIDARE ȘI MARE LIPSĂ DE RESPECT” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.