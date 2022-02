“Bravo, ai stil! Celebrities” și-a desemnat sâmbătă câștigătoarea! Roxana Erdei a fost considerată cea mai stilată dintre concurente, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Ruxi spune că se simte epuizată de numărul covârșitor al mesajelor primite, cărora le răspunde cu promptitudine. CANCAN NEWS are detalii din viața învingătoarei.

Ruxi este marea câștigătoare a sezonului al șaptelea „Bravo, ai stil”, difuzat de Kanal D. Fosta componentă de la “Like One” s-a făcut remarcată atât prin ținutele sale, cât și prin atitudinea transparentă pe care a promovat-o după câștigarea concursului. Titlul a fost decernat de către public, prin vot direct, iar Ruxi a devansat-o pe Viviana Sposub cu mai bine de șapte procente.

Motiv pentru care acum își dorește să răspundă fiecărui fan în parte. Despre premiul de 100.000 de lei, Ruxi susține că va fi folosit în scopul regăsirii propriei persoane, prin călătorii și distanțare de tot ceea ce a ținut-o ocupată în ultima jumătate de an, pe micile ecrane.

“S-a terminat «Bravo, ai stil!» după șase luni și am câștigat, e o senzație foarte interesantă și ciudată în același timp. Am avut la mesaje… efectiv doar ieri am răspuns la 2.000 de mesaje și cred că mai am azi. Le iau pe rând, pentru că, efectiv, e foarte greu să răspunzi la așa multe mesaje, dar vreau să răspund la toată lumea! Mi-au trimis și video cu ei când plângeau, eu n-am plâns, au plâns ei!”, a povestit Ruxi pentru Kanal D.

