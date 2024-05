Denisa s-a întors în România din Spania, dar mama ei nu o lasă să își vadă copilul de 13 ani. “A ținut 6 bărbați”

Denisa este o mamă care s-a întors în România din Spania, dar căreia nu i se oferă ocazia să își vadă copilul în vârstă de 13 ani. Cea care i-ar pune piedici este chiar bunica fetiței, care s-a îngrijit de micuță încă de la o vârstă fragedă. Ulterior, bunica a mers la poliție să raporteze că fetița ar fi fost abandonată de propria mamă. Bunicii fetiței au ieșit la „atac” și au răspuns în fața acuzațiilor aduse de românca venită din Spania. Povestea se află mai jos, în articol.

Pe micile ecrane, a fost expusă o nouă poveste tulburătoare. De data aceasta, este vorba despre durerea pe care o mamă ar purta-o în suflet, după ce i s-a interzis să își vadă fiica de 13 ani. S-a întors în România din Spania, iar propria ei mamă (bunica fetiței) nu o lasă să o vadă pe adolescentă. Întreaga poveste ar fi început cu ani în urmă, când românca și soțul ei au decis să câștige bani în străinătate. Tot atunci, și-au lăsat copilul nou-născut în grija bunicilor. Apoi, au părăsit țara, pentru a-și face un rost peste hotare.

Acum, însă, odată reîntoarsă în România, Denisa, mama fetiței de 13 ani, ar fi șantajată de cei care au crescut-o pe micuță. Bunica i-ar pune piedici româncei care și-a câștigat traiul peste hotare. Femeia are acum o fiică de 12 ani și un bebeluș de trei luni. Acum, bunicii sunt determinați să o îndepărteze pe româncă din viața fiicei sale.

Denisa și soțul ei locuiau la soacră, la Bacău. Micuța lor a venit pe lume în Moinești. Bunicii din partea maternă ar fi învățat-o pe fetița cea mare să „vorbească foarte urât cu noi”. După doi ani, micuța a fost lăsată în grija mamei Denisei, iar problemele au început să apară.

„Eu cu soțul locuiam la soacra mea, la Bacău. Fetița s-a născut în Moinești, iar la vârsta de 4 luni am fost despărțită de soțul, iar părinții mei s-au băgat în relația noastră și m-au pus să merg la ei. Eu nu am știut că se va ajunge aici! Părinții mei au învățat-o pe fata cea mare să vorbească foarte urât cu noi. Noi după doi ani am lăsat-o pe fată cu mama mea. Noi am avut program să ne vedem fetița, căci există o hotărâre judecătorească. Mama mea s-a dus la poliție și a spus că am abandonat fetița”, a spus Denisa la Acces Direct.