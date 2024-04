Acest român de 50 de ani s-a cuplat pe net cu o tânără de 20. La prima întâlnire, s-au logodit. Ireal ce a aflat Sebi, după doar 3 zile

Sebi, un român de 50 de ani, s-a cuplat pe internet cu o tânără în vârstă de 20 de ani. Apoi, la prima întâlnire au decis să se logodească. Însă, după doar trei zile, bărbatul a avut parte de o surpriză care l-a lăsat fără cuvinte! Povestea se află mai jos, în articol.

Sebi, un român de 50 de ani, a rămas și fără bani, și fără iubită, în doar câteva zile. Însă, cum a avut loc întreaga situație? În cadrul unei emisiuni de televiziune, bărbatul a povestit prin ce a trecut cu iubițica mai tânără cu trei decenii.

Întreaga poveste a început pe internet. A sperat că își va găsi dragostea pe diverse platforme și, când credea că dorința i s-a îndeplinit, a descoperit că a fost lăsat cu ochii-n soare. La prima întâlnire, bărbatul în vârstă de 50 de ani s-a logodit cu tinerica de 20 de ani. De altfel, a investit într-un inel de o mie de euro.

În cele din urmă, însă, tinerica de 20 de ani l-a părăsit pe românul de 50 de ani. A plecat și cu banii, susține Sebi în emisiunea de la Antena Stars.

Credea că își va găsi „marea dragoste” pe internet, după ce a avut un mariaj eșuat, însă acest aspect nu s-a întâmplat. Sebi, românul de 50 de ani, a început să discute cu o tânără de 20 de ani. În doar câteva zile, a decis să o ceară de soție. Deși i-a pus inelul pe deget, tânăra „i-a tras clapa” după doar trei zile. A fugit și cu banii – primise 6.000 de euro.

„Eu i-am dat mesaj că am găsit-o pe un site, apoi ne-am văzut seara. M-a întrebat dacă vreau să o iau de soție. M-a cerut la soț de la prima întâlnire, iar a doua zi ne-am văzut în centru. Am mers la un magazin de bijuterii și i-am cumpărat inel de logodna, am dat 1.000 de euro pe el. A văzut că aveam bani pe card, s-a uitat la sold”, a povestit Sebi la Acces Direct.

După trei zile, bărbatul a fost lăsat singur, fără bani. Potrivit firului poveștii, bărbatul a mers la bunica ei pentru a o cere pe tânăra de 20 de ani în căsătorie. Însă, tânăra ar fi trebuit să divorțeze de un presupus soț, motiv pentru care a cerut suma de șase mii de euro. Sebi a trimis banii direct în contul ei. Dar, la scurt timp, a dispărut. Tânăra de 20 de ani l-a blocat pe conturi și nu i-a mai răspuns la mesaje.

„A zis că are nevoie de 6.000 de euro pentru partaj să divorțeze de soțul ei. După ce i-am trimis 6.000 de euro, nu mai răspundea la telefon, nu nimic. M-a blocat complet. I-am trimis doar un mesaj în care i-am spus să-mi dea banii înapoi. A zis că nu are cine ce să-i facă. Am reclamat-o la poliție, iar în doi ani am primit o scrisoare că dosarul e în proces”, a mai spus bărbatul.