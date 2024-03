Cum să trăiești împreună, dar separat în același timp. Nelly a găsit soluția-minune pentru a avea o relație armonioasă

Fiecare relație este diferită, dar Nelly a dezvăluit că secretul relației ei de lungă durată se rezumă la modul în care își petrec timpul în dormitor, separați.

Uneori, dormitul singur se poate simți precum un mic lux. Tot patul să fie pentru tine, să nu-ți faci griji că rămâi dezvelit sau să te trezești din cauza partenerului. Dar pentru Nelly London, acesta este un sentiment obișnuit.

Influencerița, în vârstă de 30 de ani, a recunoscut că dormitul într-o cameră separată de partenerul ei este motivul pentru care lucrează atât de bine, în ciuda faptului că cuplul nu petrece acum atât de mult timp unul cu celălalt. Cuplul își prețuiește propriul spațiu, ceea ce înseamnă că toate bunurile lor personale sunt separate și ,,timpul petrecut singur” în propriile camere este sacru.

Cum a reușit Nelly să reziste lângă iubitul ei. Femeia a găsit rețeta relației sănătoase și fericite

Nelly a dezvăluit, de asemenea, cum reușește cuplu să trăiască separat, dar în același timp împreună. Relația celor doi durează de mai bine de șase ani și sunt extrem de fericiți:

,,Acestea sunt câteva lucruri pe care eu și partenerul meu de șase ani le facem în stilul nostru de șase ani de zile. El are toate lucrurile lui într-o cameră, eu am toate lucrurile mele în cealaltă. De cele mai multe ori dormim în același pat, dar,dacă în orice moment, oricare dintre noi nu are chef să doarmă în același pat, pur și simplu mergem în camera noastră. E atât de simplu…”, a explicat Nelly.