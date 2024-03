Relația lor părea să fie idilică, dar un amănunt a stricat visul frumos. Spovedania unui tânăr de 27 de ani a devenit virală: „O iubesc, dar....”

Povestea ireală de viață a lui Deidre. Tânărul suține că, deși își iubește partenera de viață, nu se poate abține să nu o înșele.

Diedre are 27 de ani și este împreună cu iubita lui, în vârstă de 25 de ani, care este asistentă medicală.Acesta susține că au o relație foarte bună, plină de pasiune și adesea s-a gândit să facă pasul cel mare alături de ea, însă un obicei neobișnuit nu îi dă pace. Tănărul spune că a intrat într-o rutină vinovată și de fiecare dată când iese în oraș fără iubita lui, pentru că ea este în tura de noapte la spital, începe să filtreze cu alte femei și sfârșește acasă la domnișoarele respective.

Pe lângă cuceririle sale din timpul liber, Deidre a recunoscut că și-a înșelat iubita și cu o colegă de muncă:

,,Prima dată când am înșelat-o a fost cu o colegă de muncă, care are 26 de ani. Am crezut că nu va răspunde tachinărilor mele, dar am ieșit la un meci de darts într-o seară cu câțiva colegi și, după câteva pahare, am ajuns în apartamentul ei. Mi-a spus clar că și ea e atrasă de mine și am trăi momentul. A fost ciudat să o văd la lucru, dar amândoi ne-am prefăcut că nu s-a întâmplat nimic.”, a explicat tânărul de 27 de ani.

Ce scuză a găsit Deidre pentru escapadele sale ,,nevinovate”

Dcaă credeați că infidelitățile lui Deidre s-au sfârșit, ei bine, nu. Acesta a povestit cum, chiar la aniversarea celui mai bun prieten, a întâlnit-o pe verișoara acestuia, și, fără inhibiții, cei doi și-au petrecut toată noaptea unul în compania celuilalt:

,,Eram singurăla ziua de naștere a unui prieten și am flirtat, puțin amețit de aburii alcoolului, cu verișoara lui. Mi-am dat seama că îi atrăgeam atenția și am acționat.”, a povestit Deidre.

Chiar dacă a călcat strâmb de atâtea ori în fața iubitei sale, Deidre spune că o iubește și nu ar vrea să o piardă. Tânărul simte că nu mai poate trăi mult timp în ritmul ăsta, fără ca iubita lui să nu afle de escapedele lui nebune și vrea să ridice un semnal de alarmă eptnru toți bărbații care se află în aceeași situație cu a sa.

Chiar și așa, el nu se consideră pe deplin vinovat, deoarece acesta spune că își înșală iubită fără consimțămând, în toate cazurile fiind amețit de aburii alcoolului. Astfel, bărbatul îi sfătuiește pe toți cei acre se află în locul său, să fie atenți cu consumul de băuturi și, înainte de a face o greșeală, să analizez mai bine situația, ca să nu regrete mai târziu.

FOTO: Shutterstock