Cum a ajuns Sofie să fie victima propriului iubit. Acesta a profitat de boală rară de care suferă tânăra de 24 de ani: ,,Doar s-a folosit de mine!”

Sofie Jensen a crezut că are lângă ea un bărbat minunat, care o acceptă așa cum este, dar într-o zi toate visurile ei s-au spulberat. Bărbat nu era deloc ușă de biserică, o înșela în repetate rânduri și profita de ea din cauza afecțiunii de care suferea.

Tânăra de 24 de ani a descoperit, după un an petrecut cu iubitul ei, că acesta avea o a doua iubită cu care era de doi ani. După ce s-au despărțit, ea a aflat care erau adevăratele intenții ale iubitului ei și s-a simțit folosită din cauza faptului că suferea de o boală extrem de rară, care o împiedica să aibă copii, lucru care i-a atras pe bărbații din viața ei, aceștia nedorindu-și o responsabilitate atât de mare:

,,Părea că m-a ales ca pe o a doua femeie, pentru că eu nu-i puteam crea probleme și se folosea de mine.”, spune Sofie, conform The Sun.

Ea a fost diagnosticată cu tulburare congenitală, rară sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, abreviat MRKH, la vârsta de 18 ani.Tulburarea congenitală se caracterizează prin subdezvoltarea sau absența uterului, provocând adesea infertilitate. Sofie crede că această afecțiune a transformat-o într-o țintă pentru bărbații tineri, din cauza riscului scăzut ca ea să rămână însărcinată.

Cum s-a cunoscut Sofie cu iubitul infidel

Cei doi tineri s-au cunoscut pe o aplicație de daiting, dar, spre surprinderea lor, aceștia s-au întâlnit neprogramat la cumpărături, în magazinul unde lucra Sofie. Nu a durat mult și au decis că e momentul să formeze un cuplu, fără ca tânăra de 24 de ani să știe că el era deja implicat într-o relație:

,,Totul a fost foarte bine la început, dar apoi a continuat să aibă scuze că nu are timp să mă vadă. Am simțit că nu mai are niciun interes pentru mine, așa că ne-am despărțit. Trei zile mai târziu, am aflat de la un prieten comun că era cu cineva de doi ani.”, a povestit Sofie.

Cât de rară este afecțiunea de care suferă Sofie

MRKH este considerată o afecțiune rară, deoarece afectează aproximativ 1 din 4.500 de nașteri de sex feminin. Sofie a împărtășit cu urmăritorii săid de pe rețelele de socializare că a fost devastată de diagnostic și a simțit că acolo se va sfârși viața pentru ea:

,,A fost dificil să fiu la liceu și să mă lupt cu starea mea în același timp. Nu am vrut să fiu văzută ca o ciudată, așa că am ținut acest diagnostic secret.”, a povestit tânăra de 24 de ani.

,,Confruntându-mă cu durerea, am devenit foarte izolată si am pierdut o mulțime de prieteni din cauza asta.”, a adăugat aceasta.

Acum, Sofie și-a acceptat afecțiunea pe care o are și, prin inetrmediul rețelelor de socializare, împărtășește experiența sa cu oamenii din întreaga lume, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la MRKH. Cu toate acestea, acest lucru a provocat, de asemenea, o mulțime de comentarii de ură din partea internauților.

Dacă în trecut, părerile răutăcioase o copleșeau, în prezent, tânăra sfidează haterii cu videoclipurile sale, care au milioane de aprecieri și continuă să se exprime liber, fără să țină cont de gurile rele. De asemenea, Sofie nu a renunțat la speranța de a avea într-o zi o familie.

